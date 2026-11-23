Escala 5×2: as três decisões que a nova regra deixa para cada empresa

A partir de 16 de dezembro, o limite da jornada passa a 42 horas semanais, com dois dias de repouso e o mesmo salário. Como cobrir o sábado, o que levar ao sindicato e como absorver a hora mais cara são escolhas de cada empresa.

Uma loja com 30 empregados abre de segunda a sábado. Uma fábrica com 80 produz nos mesmos seis dias. Nas duas, a equipe trabalha 44 horas por semana. A partir de 16 de dezembro de 2026, nenhuma das duas escalas cabe mais na regra: passam das 42 horas semanais e só têm um dia de repouso.

A mudança vem da Emenda Constitucional nº 141: limite de 42 horas semanais nessa data e de 40 horas em 16 de dezembro de 2027, com dois dias de repouso remunerado, um deles preferencialmente aos domingos. Vale para os contratos que já existem, e nem o salário nem o piso da categoria podem ser reduzidos.

Como cumprir depende de três decisões de cada empresa.

A primeira é quem cobre o sexto dia. A emenda trata da jornada e do repouso de cada empregado, não do horário de funcionamento da empresa. A loja pode continuar abrindo aos sábados e a fábrica, produzindo, mas a escala de cada pessoa precisa ser refeita para garantir os dois repousos remunerados. Se todos faziam 44 horas, são 60 horas semanais a reorganizar na loja e 160 na fábrica. Isso não significa contratar automaticamente: revezar folgas, redistribuir horários ou reforçar a equipe são caminhos com custos diferentes.

A segunda é o que levar ao sindicato. Quarenta e duas horas em cinco dias dão 8 horas e 24 minutos por dia, acima das oito horas diárias. Por decisão provisória de 12 de novembro, do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, esse formato pode ser usado até 15 de dezembro de 2027, sem adicional de hora extra sobre os 24 minutos, quando não houver acordo ou convenção coletiva assinados até 15 de dezembro de 2026. Antes, vale conferir o que a convenção da categoria já diz.

Para ir além disso, com dias mais longos ou outra distribuição das horas e dos repousos, a emenda e a decisão apontam para a negociação com o sindicato, sempre preservados os dois dias de descanso. As cláusulas coletivas sobre jornada e repouso incompatíveis com a nova regra deixam de valer em 16 de dezembro de 2026; as demais continuam. A decisão abriu 90 dias, a partir dessa data, para renegociar as contrapartidas já combinadas, e a falta de novo acordo, por si só, não autoriza a empresa a retirá-las. O Plenário do Supremo ainda vai julgar as ações, sem data marcada; até lá vale a decisão provisória, e a regra pode mudar.

A terceira é como absorver a hora mais cara. Com o mesmo salário e menos horas, cada hora de trabalho custa mais, e a hora extra também. Pelo Decreto nº 13.173, de 19 de novembro, o salário mensal passa a ser dividido por 210 na jornada de 42 horas e por 200 na de 40. Em um salário de R$ 2.200, hoje dividido por 220, a hora vai de R$ 10,00 para cerca de R$ 10,48, e a hora extra com adicional de 50%, de R$ 15,00 para R$ 15,71. Divisores menores, previstos em lei, em norma coletiva ou decorrentes de jornada contratada menor, continuam valendo. O efeito na folha depende de quantas horas extras a nova escala vai exigir.

Um erro que vejo com frequência nas empresas é tratar mudança de jornada como simples troca de horário: ajusta-se a escala e ficam para depois o controle de ponto, a convenção coletiva, o banco de horas, o contrato e a folha. É nesses pontos que a diferença costuma aparecer, meses depois.

A emenda é a mesma para a loja, a fábrica e a fazenda. As respostas, não. Elas se decidem na escala de trabalho, no contrato e na folha. O risco trabalhista começa na operação, não no processo.

Ana Paula Bueno é advogada trabalhista empresarial, titular da Ana Paula Bueno Advocacia, em Itapeva (SP).

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