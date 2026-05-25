Sistema de esgotamento sanitário é ampliado em Itapeva

Intervenções vão beneficiar diferentes regiões da cidade com mais eficiência operacional e qualidade ambiental

Cerca de 90 mil moradores de Itapeva serão beneficiados a partir de um conjunto de obras que vai ampliar os Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) da cidade, no sudoeste paulista.

As intervenções realizadas pela Sabesp vão expandir a coleta e o tratamento de esgoto em diferentes regiões do município, fortalecendo a infraestrutura operacional, reduzindo impactos ambientais e promovendo mais saúde, qualidade de vida e preservação dos recursos hídricos para a população. As obras reforçam o compromisso da companhia de levar água e esgoto para todos como parte do avanço da universalização do saneamento.

A iniciativa faz parte do Programa Água e Esgoto no Interior e contempla intervenções nos sistemas dos bairros Bairro de Cima, Alto da Brancal e Palmeirinha, além de melhorias no tratamento preliminar da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da área central do município.

O investimento previsto é de aproximadamente R$ 28 milhões e contempla a implantação de redes coletoras, coletores-tronco, estações elevatórias de esgoto, linhas de recalque, interligações e unidades de tratamento. As obras tiveram início em agosto de 2025 e têm conclusão prevista para agosto de 2027. As intervenções são essenciais para solucionar de forma definitiva problemas históricos relacionados à coleta de esgoto na região e estão sendo executadas gradualmente para viabilizar a instalação das novas tubulações.

O diretor regional da Sabesp no Alto Paranapanema, Ullisses Cruz de Andrade, destaca que os investimentos representam um avanço importante para o desenvolvimento sustentável da cidade. “Essas obras ampliam a capacidade de coleta e tratamento de esgoto em Itapeva, garantindo mais eficiência operacional e qualidade de vida. É um investimento estruturante, que acompanha o crescimento do município e reforça o compromisso da Sabesp com a universalização do saneamento”, afirma.

Já o diretor de Empreendimentos da Sabesp no Interior e Litoral Norte, Marcello Xavier Veiga, ressalta o impacto ambiental positivo das intervenções. “Além de ampliar o atendimento à população, essas obras contribuem diretamente para a preservação dos recursos hídricos da região e aumentam a eficiência dos sistemas de tratamento. Saneamento é saúde, qualidade de vida e também cuidado com o meio ambiente”, destaca.

Investimentos em saneamento

No Bairro de Cima, a obra já alcançou 50% de execução, com implantação de redes coletoras de esgoto, estações elevatórias, linhas de recalque e coletor-tronco. O empreendimento vai ampliar a capacidade de coleta e transporte dos efluentes, proporcionando mais eficiência operacional ao sistema, avanços ambientais e melhores condições de saúde e qualidade de vida para cerca de 3 mil moradores da região. O investimento previsto é de R$ 19,4 milhões.

Na região central de Itapeva, as obras contemplam melhorias no tratamento preliminar da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da sede do município. A intervenção vai reforçar a eficiência operacional da unidade, contribuindo para otimizar o processo de tratamento e ampliar a segurança ambiental do sistema, beneficiando toda a população do município, estimada em 90 mil habitantes. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 776 mil, e a obra está atualmente na fase de detalhamento do projeto.

Já nos bairros Alto da Brancal e Palmeirinha, estão em andamento a implantação de novas redes coletoras, estações elevatórias, linhas de recalque e uma estação de tratamento de esgoto, ampliando significativamente a infraestrutura de saneamento dessas localidades. As obras vão proporcionar avanços importantes na coleta e tratamento adequado dos efluentes, contribuindo para a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida de cerca de 2 mil moradores. Com aporte previsto de R$ 7,6 milhões, a obra encontra-se atualmente com 60% dos serviços executados.

Sobre a Sabesp

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 375 municípios paulistas e atende 28 milhões de habitantes. É uma das maiores empresas de saneamento ambiental do mundo e a maior do Brasil. A Companhia vai avançar cinco décadas em cinco anos, ampliando o acesso à água potável e ao saneamento básico para milhões de pessoas. Seu compromisso é antecipar em quatro anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento, com isso, planeja proporcionar dignidade, saúde e desenvolvimento sustentável para milhões de brasileiros enquanto preserva os recursos naturais para as futuras gerações.