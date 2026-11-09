Curso do Sebrae-SP ensina técnicas de esmaltação em gel para participantes de Ribeirão Branco

Capacitação gratuita será realizada de 12 a 24 de novembro

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal e o Sebrae Aqui, oferece uma grande oportunidade para quem deseja conquistar independência profissional e empreender na área da beleza com o curso ‘Aprenda Técnicas de Esmaltação em Gel’, que será realizado de 12 a 24 de novembro, às 18h, no Fundo Social de Ribeirão Branco, localizado à Rua Cristiano de Souza, 447, no Centro. As inscrições podem ser feitas por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/yYzw1TXvW8.

O objetivo dessa capacitação é proporcionar conhecimentos práticos sobre as técnicas de esmaltação em gel, apresentando os principais produtos utilizados e os procedimentos necessários para realizar o serviço com qualidade, durabilidade e acabamento profissional, além de conhecimentos sobre empreendedorismo, atendimento ao cliente, precificação e uso corretos dos materiais.

De acordo com o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza, investir em qualificação é essencial para quem deseja transformar o interesse pelo universo da beleza em renda, ou aprimorar uma atividade profissional já existente.

“O mercado da beleza oferece muitas possibilidades de atuação, mas é importante que o profissional esteja preparado para oferecer serviços de qualidade e conquistar a confiança dos clientes. Conhecer as técnicas, utilizar os produtos corretamente e buscar atualização constante são diferenciais importantes. Também é fundamental desenvolver uma visão empreendedora, conhecer os custos do serviço e estabelecer preços que valorizem o trabalho e garantam a sustentabilidade do negócio”, destaca Adriano Souza.

SERVIÇO

‘Aprenda Técnicas de Esmaltação em Gel’

Data: 12 a 24 de novembro

Horário: 18h

Local: Fundo Social

Endereço: Rua Cristiano de Souza, 447, Centro – Ribeirão Branco

Inscrição: https://forms.cloud.microsoft/r/yYzw1TXvW8