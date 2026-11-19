Especial Lira na Praça Anchieta acontece neste domingo (22) em Itapeva

Por Raquel Amorin

Neste domingo, 22 de novembro, às 11h, na Praça Anchieta, acontece uma edição especial do projeto “Lira na Praça”, sob a regência do maestro Heliton Macedo.

A apresentação reúne músicos do Ponto de Cultura Lira Itapevense, com o objetivo de valorizar os talentos locais e democratizar o acesso à música instrumental.

O evento também promete resgatar a nostalgia dos tradicionais domingos de manhã, quando famílias e amigos se reuniam na praça, após a missa, para apreciar as apresentações da querida Banda da Lira Itapevense, em momentos de música, alegria e confraternização.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Venha prestigiar esse encontro especial com a música, a cultura e as tradições da nossa cidade!