Por Raquel Amorin
Neste domingo, 22 de novembro, às 11h, na Praça Anchieta, acontece uma edição especial do projeto “Lira na Praça”, sob a regência do maestro Heliton Macedo.
A apresentação reúne músicos do Ponto de Cultura Lira Itapevense, com o objetivo de valorizar os talentos locais e democratizar o acesso à música instrumental.
O evento também promete resgatar a nostalgia dos tradicionais domingos de manhã, quando famílias e amigos se reuniam na praça, após a missa, para apreciar as apresentações da querida Banda da Lira Itapevense, em momentos de música, alegria e confraternização.
A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Venha prestigiar esse encontro especial com a música, a cultura e as tradições da nossa cidade!