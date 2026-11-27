APAE de Itapeva apresenta espetáculo cultural “Um Olhar Além das Artes!” no dia 5 de dezembro

A APAE de Itapeva realiza no próximo sábado, 5 de dezembro, o espetáculo cultural “Um Olhar Além das Artes!”. A apresentação conta com apoio da Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

Com o lema “A dança nos conecta e a arte nos transforma”, o evento tem como proposta valorizar a expressão artística, a inclusão social e o protagonismo dos alunos atendidos pela instituição.

A apresentação promete proporcionar ao público um momento de emoção e sensibilidade, destacando as potencialidades dos participantes e a importância da arte como instrumento de integração e transformação social.

A iniciativa também busca ampliar o acesso à cultura e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela APAE, reforçando a importância de ações que promovam a inclusão e a participação de todos na vida cultural do município.

A comunidade está convidada a prestigiar o espetáculo e apoiar os talentos dos alunos da instituição.

Serviço

* Evento: Espetáculo “Um Olhar Além das Artes!”

* Realização: APAE de Itapeva

* Data: Sábado, 5 de dezembro de 2026

* Apoio: Prefeitura de Itapeva e Secretaria Municipal da Cultura e Turismo