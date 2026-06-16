Prefeitura de Nova Campina convoca novos estagiários para atuar em diferentes setores da administração

A Prefeitura de Nova Campina realizou, na segunda-feira (15), a convocação de novos estagiários aprovados em processo seletivo para atuar em diversos setores da administração municipal.

As vagas contemplam estudantes dos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia e Informática (nível técnico). Os convocados deverão desempenhar atividades relacionadas às suas áreas de formação, contribuindo com os serviços públicos e adquirindo experiência prática.

Segundo a administração municipal, a iniciativa tem como objetivo fortalecer o apoio às atividades desenvolvidas pelos departamentos da Prefeitura, além de proporcionar oportunidades de aprendizado e qualificação profissional aos estudantes.

A Prefeitura destacou ainda que o programa de estágio busca aproximar os alunos da realidade do serviço público, permitindo o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades que poderão contribuir para sua formação profissional.