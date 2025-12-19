Estamos de Olho, edição 1374 (19/12/2025)

Voltaram atrás

Em meio a uma série de debates sobre o suporte aos alunos PcD nas escolas, a Câmara de Itapeva aprovou três projetos de lei redefinindo os cargos que dão suporte a essas crianças. Vereadores votaram a revogação da criação de 50 cargos de monitor de educação básica.

Revogou

Os cargos de monitor de educação básica tinham sido criados há duas semanas. Após uma avalanche de críticas, a Câmara propôs a revogação dessa matéria, sendo que o vereador Guari apresentou um novo projeto criando esses cargos. Pois bem…

E agora?

“Esses projetos são inconstitucionais. Meu objetivo é provocar o Executivo a mandar esses projetos para a Câmara. A prefeita vai vetar, mas que fique a reflexão e, no ano que vem, ela esteja mandando esse projeto para cá, porque esse projeto não é meu, mas de todas as pessoas que têm filhos atípicos”, opinou Guari. Aguardemos…

Parabéns!

A secretária de Saúde Karen Grube e a equipe do Samu de Itapeva anunciaram a chegada de duas ambulâncias Zero KM para o município, uma através de emenda do deputado Olim e outra com recursos próprios. Grande notícia neste final de ano!

Saúde em alta

Mais uma notícia excelente para os munícipes de Itapeva é que a Farmácia Municipal agora tem os medicamentos licitados, após um minucioso trabalho de médicos e servidores. Uma conquista de todos esses, mas que reflete nos itapevenses como um todo.

Começou

Boas novas começaram a aparecer para a nossa cidade. Ambulâncias, remédios, kits escolares, enfim. Até mesmo as luzes natalinas pela cidade acendem a esperança de que 2026 pode ser promissor. Seguimos!

Comércio

Nem o clima parece estar contribuindo com o nosso comércio, que em dezembro geralmente vive a melhor época do ano. A cidade está iluminada, as famílias saindo de casa para ver as apresentações culturais e a decoração natalina do município. Mas ainda não há o tradicional movimento de final de ano que os logistas tanto aguardam.

On-line

As compras em plataformas digitais diminuem consideravelmente o fluxo no comércio. Vamos valorizar o nosso comércio neste Natal, deixar o dinheiro girando em nossa cidade e fortalecendo a economia local.

Feliz Natal

Desejamos a todos um Feliz Natal em família, lembrando sempre o verdadeiro motivo desta data. Que a luz se acenda em nossos corações.

Ano Novo

Um próspero e abençoado Ano Novo. Que 2026 seja um ano de vitórias e conquistas para todos nós.

Gratidão

Obrigado a todos os amigos, clientes e leitores por este ano. Que estejamos juntos novamente nos próximos 365 dias. Gratos pela confiança!