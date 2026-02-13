Estamos de Olho, edição 1380 (13/02/2026)

Prazo

Hoje, 13 de fevereiro, encerra-se o prazo para que a prefeita Duch apresente sua defesa à comissão processante instaurada pela Câmara. A pergunta que paira no ar é simples: o que, de fato, a comissão irá avaliar? Em tese, a existência de elementos concretos que justifiquem o prosseguimento do processo: indícios, materialidade e possível responsabilidade administrativa.

Compromisso

Comissão processante não é palco político, embora o ambiente naturalmente seja carregado de tensão. O rito precisa ser respeitado, sem condenações antecipadas e sem blindagens automáticas. Fiscalizar é dever do Legislativo. Transformar o processo em espetáculo é escolha.

Exonerações

Em meio à pressão que uma comissão processante naturalmente gera, três secretários municipais foram exonerados no último fim de semana: Ronaldo Bento, do Esporte; Fernanda Nogueira, da Ação Social; e Silvia Glauser, da Administração e Recursos Humanos. Profissionais reconhecidos pela competência, mas que encerram sua missão na gestão.

Até agora não

Além deles, o assessor Riko Leite também deixou o cargo. Para quem apostava em mudanças estratégicas e políticas, chama atenção o fato de que, por ora, ninguém ocupa oficialmente seus lugares, ficando outros secretários como interinos. Reorganização administrativa? Medida preventiva? Em política, o contexto sempre amplifica as interpretações.

Criatividade sem responsabilidade

Fonte? De onde vem tanta inspiração? Há pessoas que possivelmente ainda não cresceram e continuam naquela fase infantil de fantasiar situações, criando histórias fictícias. Assim vemos alguns discursos e opiniões, principalmente nas redes sociais.

Uns absurdos

São informações tão descabidas que chegam a assustar. O problema não é apenas a invenção em si, mas a capacidade de induzir pessoas inocentes ao erro, fazendo-as acreditar em absurdos. Opinar é direito. Inventar para confundir é irresponsabilidade. E quando a mentira circula rápido demais, a verdade precisa correr o dobro.

O limite entre crítica e desrespeito

(Des)respeito vem de berço. Critique, aponte erros, denuncie, exerça seu direito como cidadão e eleitor, isso é democracia. Mas respeite o ser humano, a família, a história de vida. Além da vida pública, existe uma vida privada que precisa ser preservada.

Limites

Não é porque um político foi eleito que sua trajetória pessoal merece ou precisa ser exposta. O debate político precisa evoluir. Discordar faz parte. Desumanizar não.

Acusação grave exige clareza

Na sessão da Câmara desta quinta-feira (12), o vereador Thiago Leitão fez um apontamento sério ao mencionar suposta “venda” de cargos na Prefeitura, afirmando que teriam inclusive oferecido um a ele. A vereadora Áurea pediu mais esclarecimentos, mas o vereador acabou se enrolando e não conseguiu concluir seu raciocínio.

E agora?

Quando se lança uma acusação dessa gravidade, é preciso apresentar provas, nomes e circunstâncias. Não se pode plantar uma dúvida dessa dimensão e deixá-la solta no ar. Se há irregularidade, que seja formalmente denunciada e investigada. Se não há, a fala vira apenas ruído político e ruído demais também desgasta a credibilidade.

Anúncio de investimentos

Duch e o vereador Júnior Guari estiveram na capital paulista, onde se reuniram com o governador Tarcísio de Freitas. Em suas redes sociais, a prefeita divulgou um vídeo com o governador confirmando o recapeamento do Anel Viário Mário Covas, com investimento de R$ 20 milhões, além da implantação de uma casa de apoio às gestantes e a aquisição de três caminhões de lixo para o município.

Direto

Guari enfatizou durante sessão de Câmara a conquista da prefeita junto ao Governo do Estado, destacando a importância da articulação política. E fez questão de pontuar algo que ecoa nos bastidores: há vereador querendo sentar na janelinha. Dizer que um ofício é suficiente para garantir investimentos dessa magnitude. Se fosse assim, bastaria protocolo e carimbo para resolver os problemas da cidade. A prática mostra que relacionamento institucional, diálogo e presença política costumam pesar mais. No fim, o que realmente importa é que o recurso chegue e a obra aconteça.

Terreno delicado

Por falar em respeito, há um outro campo que merece cuidado redobrado: a fé alheia. Existe um ditado antigo que diz que fé, política e futebol não se discutem. Talvez não seja que não se discutam, mas certamente não se discutem com qualquer um e de qualquer maneira. Crença é algo íntimo, muitas vezes construído ao longo de uma vida inteira. Transformar isso em munição de debate raso é reduzir algo sagrado a argumento de conveniência.

Filtro?

O problema é que, na era das redes sociais, o filtro desapareceu. Atrás das telas, todo mundo ganha coragem. Opina, acusa, ironiza, debocha, muitas vezes sem fundamento algum ou com falas completamente desconexas. A sensação de anonimato cria uma valentia artificial. O respeito, que deveria ser básico, vira exceção.

Debater é saudável

Desqualificar a fé ou usar religião como instrumento de ataque político é empobrecer o debate e dividir ainda mais a sociedade. Conviver com o diferente é maturidade. Tentar impor ou ridicularizar é imaturidade travestida de opinião.

Carnaval também é política pública

O Carnaval em Itapeva será realizado, como tradicionalmente acontece, na Praça Anchieta, com marchinhas, bandas locais e programação voltada para a família e as crianças. E é importante dizer: saúde de qualidade é essencial, equipamentos públicos em boas condições são prioridade permanente, mas lazer também é política pública.

Necessário

O povo precisa de momentos de leveza. Precisa sair da rotina, passear com os filhos, levar os netos para brincar na praça, reencontrar amigos e respirar um pouco fora das preocupações diárias. Uma cidade não vive apenas de obras e debates acalorados, vive também de cultura, convivência e alegria. Equilíbrio é a palavra. Porque cuidar das necessidades básicas não exclui promover momentos de felicidade coletiva.

Últimos dias

