Estamos de Olho, edição 1398 (26/06/2026)

Paraquedistas à vista
Com a aproximação das eleições, começam a surgir pela região nomes que pouca gente viu por aqui nos últimos anos. Faz parte do jogo político visitar cidades e apresentar propostas. O eleitor, porém, precisa separar quem chegou agora de quem já conhece os problemas da região há muito tempo.
Memória curta?
Promessa em época de eleição nunca falta. O desafio é lembrar quem esteve presente quando os municípios precisaram de apoio. O histórico costuma ser um bom aliado na hora de avaliar discursos e compromissos.
Presença constante
Enquanto alguns estão apenas começando a aparecer, outros já mantêm atuação frequente na região. O deputado Maurício Neves é um dos nomes que segue acompanhando pautas do Sudoeste Paulista e participando de discussões importantes para os municípios.
O teste das urnas
A campanha ainda nem começou oficialmente, mas os movimentos já estão acontecendo nos bastidores. Nos próximos meses, a região deve receber muitas visitas, reuniões e promessas. Cabe ao eleitor observar, comparar e decidir.
Política é presença
Mais do que aparecer em ano eleitoral, a população espera representantes que estejam presentes durante os quatro anos de mandato. Afinal, os problemas dos municípios não aparecem apenas na época da campanha.
Iludidos? Talvez…
A Seleção Brasileira ainda divide opiniões, mas uma coisa é certa: quando a bola rola, o brasileiro volta a acreditar. O sonho do hexa continua vivo e, como manda a tradição, segunda-feira tem torcida, superstição e camisa amarela espalhada por todo canto. Avante, Brasil!
A fé do torcedor
O brasileiro pode reclamar, criticar o técnico e até dizer que não acredita. Mas basta a Seleção entrar em campo para todo mundo virar especialista em futebol e voltar a sonhar com a taça. Faz parte da nossa identidade.
Correndo igual ao Vini Jr.
Se alguns políticos corressem atrás dos problemas da população na mesma velocidade que o Vini Jr. correu contra a Escócia, muita coisa já estaria resolvida. O garoto mostrou disposição do primeiro ao último minuto, sem desistir de nenhuma jogada. Um exemplo que vale dentro e fora das quatro linhas.
Fôlego para trabalhar
A atuação de Vini Jr. chamou atenção não apenas pela técnica, mas pela garra. Talvez seja justamente isso que a população espera de muitos representantes: menos discurso e mais disposição para correr atrás dos resultados.
Festa e realidade
Junho é mês de festa junina, Copa do Mundo e muita confraternização. Mas é importante que o clima festivo não sirva para esconder os desafios do dia a dia. Enquanto a população celebra, os problemas da saúde, infraestrutura e serviços públicos continuam exigindo atenção.
Câmara em ritmo lento?
As sessões da Câmara têm passado sem grandes debates nas últimas semanas. Poucas discussões, poucos embates e poucas pautas que mobilizem a opinião pública. Para quem acompanha a política local, fica a sensação de um Legislativo mais silencioso do que o habitual.
Voz ativa
Em uma das sessões recentes, a vereadora Áurea chamou atenção ao cobrar e confrontar posicionamentos relacionados à saúde municipal. A postura firme gerou repercussão e mostrou que ainda existem temas que merecem ser debatidos com mais profundidade dentro do Legislativo.
Temperatura mais amena
Quem acompanha os bastidores percebe que o tom da vereadora Áurea em relação à administração Duch parece menos intenso do que em outros momentos. Estratégia, aproximação ou apenas coincidência? O tempo e os próximos capítulos devem responder.
Gol de placa
O telão instalado para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira tem sido um sucesso de público. Famílias, amigos e torcedores têm aproveitado o espaço para acompanhar as partidas em clima de união e confraternização. Uma iniciativa simples, mas que vem cumprindo seu papel.
Quando o povo participa
Em tempos em que tanto se fala sobre ocupar os espaços públicos, é positivo ver a população reunida para prestigiar um evento coletivo. Independentemente do resultado em campo, a presença do público já mostra que a ideia acertou em cheio.
Obras que saem do papel
Entre os assuntos da região, um dos mais aguardados começa a se concretizar: o início das obras de duplicação da SP-258, no trecho de Buri. O investimento marca um passo importante para a mobilidade e segurança viária do Sudoeste Paulista, uma demanda antiga da população e já destacada em matérias recentes.
E a vida segue…
Entre promessas políticas, cobranças, festas, futebol e os desafios de sempre, a cidade continua seu ritmo. Enquanto uns observam, outros trabalham, alguns reclamam e muitos esperam por respostas. No fim das contas, a política passa, a Copa passa, as festas passam, mas os problemas e as conquistas da nossa gente permanecem. Até a próxima semana.