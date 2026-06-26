Estamos de Olho, edição 1398 (26/06/2026)

Paraquedistas à vista

Com a aproximação das eleições, começam a surgir pela região nomes que pouca gente viu por aqui nos últimos anos. Faz parte do jogo político visitar cidades e apresentar propostas. O eleitor, porém, precisa separar quem chegou agora de quem já conhece os problemas da região há muito tempo.

Memória curta?

Promessa em época de eleição nunca falta. O desafio é lembrar quem esteve presente quando os municípios precisaram de apoio. O histórico costuma ser um bom aliado na hora de avaliar discursos e compromissos.

Presença constante

Enquanto alguns estão apenas começando a aparecer, outros já mantêm atuação frequente na região. O deputado Maurício Neves é um dos nomes que segue acompanhando pautas do Sudoeste Paulista e participando de discussões importantes para os municípios.

O teste das urnas

A campanha ainda nem começou oficialmente, mas os movimentos já estão acontecendo nos bastidores. Nos próximos meses, a região deve receber muitas visitas, reuniões e promessas. Cabe ao eleitor observar, comparar e decidir.

Política é presença

Mais do que aparecer em ano eleitoral, a população espera representantes que estejam presentes durante os quatro anos de mandato. Afinal, os problemas dos municípios não aparecem apenas na época da campanha.

Iludidos? Talvez…

A Seleção Brasileira ainda divide opiniões, mas uma coisa é certa: quando a bola rola, o brasileiro volta a acreditar. O sonho do hexa continua vivo e, como manda a tradição, segunda-feira tem torcida, superstição e camisa amarela espalhada por todo canto. Avante, Brasil!

A fé do torcedor

O brasileiro pode reclamar, criticar o técnico e até dizer que não acredita. Mas basta a Seleção entrar em campo para todo mundo virar especialista em futebol e voltar a sonhar com a taça. Faz parte da nossa identidade.

Correndo igual ao Vini Jr.

Se alguns políticos corressem atrás dos problemas da população na mesma velocidade que o Vini Jr. correu contra a Escócia, muita coisa já estaria resolvida. O garoto mostrou disposição do primeiro ao último minuto, sem desistir de nenhuma jogada. Um exemplo que vale dentro e fora das quatro linhas.

Fôlego para trabalhar

A atuação de Vini Jr. chamou atenção não apenas pela técnica, mas pela garra. Talvez seja justamente isso que a população espera de muitos representantes: menos discurso e mais disposição para correr atrás dos resultados.

Festa e realidade

Junho é mês de festa junina, Copa do Mundo e muita confraternização. Mas é importante que o clima festivo não sirva para esconder os desafios do dia a dia. Enquanto a população celebra, os problemas da saúde, infraestrutura e serviços públicos continuam exigindo atenção.

Câmara em ritmo lento?

As sessões da Câmara têm passado sem grandes debates nas últimas semanas. Poucas discussões, poucos embates e poucas pautas que mobilizem a opinião pública. Para quem acompanha a política local, fica a sensação de um Legislativo mais silencioso do que o habitual.

Voz ativa

Em uma das sessões recentes, a vereadora Áurea chamou atenção ao cobrar e confrontar posicionamentos relacionados à saúde municipal. A postura firme gerou repercussão e mostrou que ainda existem temas que merecem ser debatidos com mais profundidade dentro do Legislativo.

Temperatura mais amena

Quem acompanha os bastidores percebe que o tom da vereadora Áurea em relação à administração Duch parece menos intenso do que em outros momentos. Estratégia, aproximação ou apenas coincidência? O tempo e os próximos capítulos devem responder.

Gol de placa

O telão instalado para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira tem sido um sucesso de público. Famílias, amigos e torcedores têm aproveitado o espaço para acompanhar as partidas em clima de união e confraternização. Uma iniciativa simples, mas que vem cumprindo seu papel.

Quando o povo participa

Em tempos em que tanto se fala sobre ocupar os espaços públicos, é positivo ver a população reunida para prestigiar um evento coletivo. Independentemente do resultado em campo, a presença do público já mostra que a ideia acertou em cheio.

Obras que saem do papel

Entre os assuntos da região, um dos mais aguardados começa a se concretizar: o início das obras de duplicação da SP-258, no trecho de Buri. O investimento marca um passo importante para a mobilidade e segurança viária do Sudoeste Paulista, uma demanda antiga da população e já destacada em matérias recentes.

E a vida segue…

Entre promessas políticas, cobranças, festas, futebol e os desafios de sempre, a cidade continua seu ritmo. Enquanto uns observam, outros trabalham, alguns reclamam e muitos esperam por respostas. No fim das contas, a política passa, a Copa passa, as festas passam, mas os problemas e as conquistas da nossa gente permanecem. Até a próxima semana.