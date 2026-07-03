Estamos de Olho, edição 1399 (03/07/2026)

Recesso

A Câmara de Itapeva entrou em recesso parlamentar até o dia 15 de julho. As sessões ordinárias e reuniões de comissões ficam suspensas, mas o trabalho dos vereadores não deveria parar. Fiscalização, atendimento à população e acompanhamento das demandas do município continuam sendo funções do mandato, independentemente do calendário legislativo.

Duplicação

Após anos de reivindicações, a duplicação da SP-258 finalmente começou pelo trevo de acesso a Buri, um dos trechos mais críticos da rodovia. O avanço é resultado de uma articulação que contou com a participação dos deputados Maurício Neves e Ricardo Madalena, que levaram o assunto ao Governo do Estado e acompanharam as negociações com a concessionária. Agora, a expectativa é que as obras mantenham o ritmo e tragam mais segurança aos milhares de motoristas que utilizam a rodovia diariamente.

Orgulho

Capão Bonito volta a marcar presença em uma Copa do Mundo. Marcelo Araújo integra novamente a comissão técnica da Seleção Brasileira, mostrando que profissionais da nossa região também alcançam espaço no mais alto nível do esporte. Um reconhecimento que enche de orgulho não apenas sua cidade, mas todo o Sudoeste Paulista.

Uniformes

O projeto que cria o Banco Municipal de Uniformes Escolares desperta interesse pela proposta solidária. Na teoria, a ideia é excelente: reaproveitar peças em bom estado e ajudar famílias que enfrentam dificuldades. A grande dúvida está na prática. Como será feita a arrecadação? Quem fará a triagem? Como será garantida a distribuição? São perguntas que precisarão ser respondidas para que a iniciativa saia do papel e realmente funcione.

Semáforo

O cruzamento entre as ruas Benjamim Constant e Leovigildo de Almeida Camargo continua gerando preocupação. O novo requerimento apresentado na Câmara busca respostas sobre a implantação de um semáforo no local, frequentemente apontado por moradores como um ponto de risco. Quando o assunto é trânsito, prevenir sempre custa menos do que remediar.

Investimento

A chegada de três novos caminhões para a coleta de lixo representa um investimento importante para Itapeva. Equipamentos modernos significam mais eficiência no serviço, melhores condições de trabalho para os coletores e uma cidade mais limpa. Agora, cabe ao poder público fazer bom uso desse patrimônio, garantindo que o investimento se traduza em benefícios concretos para a população.

Ambulantes

Por onde andam os ambulantes que durante décadas fizeram parte da rotina de Itapeva? A gestão anterior promoveu uma reorganização que retirou muitos deles, especialmente da região central. Alguns aprovaram a medida pela organização urbana; outros sentiram falta da tradição e da proximidade com esses trabalhadores. Personagens como o saudoso Seu Seraphim, pipoqueiro conhecido por gerações, fazem parte da memória afetiva da cidade. Vale a reflexão: organização e tradição podem conviver?

Parklets

Os primeiros parklets começam a aparecer em Itapeva, como o instalado na Avenida Acácio Piedade. A proposta busca criar espaços de convivência e valorizar o comércio, seguindo uma tendência adotada em diversas cidades. Mas, como quase toda mudança urbana, divide opiniões. Enquanto alguns enxergam modernização e incentivo ao comércio local, outros questionam a ocupação de vagas de estacionamento. O debate é saudável e certamente ainda renderá muitos comentários.

Espetáculo

A confirmação de Paulo Ricardo como atração do Ita News de Ouro 2026 eleva o nível da tradicional premiação. Além de prestigiar os homenageados da noite, o evento ganha ainda mais força com um show nacional que promete movimentar Itapeva e atrair público de toda a região. Cultura, entretenimento e valorização das pessoas podem caminhar juntos.

Acompanhamento

A notícia nasce no anúncio, mas é na execução que ela ganha valor. Obras, investimentos e projetos apresentados nas últimas semanas merecem reconhecimento, mas também acompanhamento. Afinal, a população espera ver cada promessa se transformar em realidade.

O sentimento coletivo

A Copa tem o poder de fazer desconhecidos conversarem, vestirem a mesma camisa e compartilharem a mesma esperança. Nas cidades, esse mesmo espírito de pertencimento pode ser despertado quando a população vê praças cuidadas, ruas limpas, eventos culturais acontecendo e obras saindo do papel. O orgulho pelo lugar onde se vive também nasce da sensação de que todos fazem parte de algo maior.

Mais que 90 minutos

A euforia de uma classificação é inesquecível, mas passageira. Já uma estrada rural recuperada, um bairro pavimentado, uma praça revitalizada ou uma escola bem cuidada geram benefícios permanentes. Assim como o torcedor sonha em levantar a taça, o cidadão também espera conquistas que permaneçam depois que o apito final da Copa silenciar.

Bastidores

Enquanto alguns temas ganham os holofotes, outros seguem sendo discutidos nos bastidores. E, muitas vezes, são justamente essas conversas que acabam definindo os próximos capítulos da política e da administração pública em Itapeva. Vale ficar de olho.