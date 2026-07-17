Estamos de Olho, edição 1401 (17/07/2026)

Câmara de volta

Após 15 dias de recesso, a Câmara de Itapeva volta a se reunir em plenário. O curioso é que a cidade não parou durante esse período: demandas da saúde continuaram surgindo, reclamações sobre infraestrutura seguiram chegando e os desafios da administração pública permaneceram os mesmos. O retorno dos vereadores traz consigo uma cobrança maior da população, que espera ver debates, fiscalização e soluções ocupando novamente o centro das atenções.

Saúde segue no topo das preocupações

Mesmo com avanços recentes, como o aumento no número de cirurgias realizadas pela Santa Casa e investimentos anunciados para o setor, a saúde continua sendo o principal termômetro da opinião pública em Itapeva. Filas, exames e consultas especializadas seguem entre os assuntos mais comentados pela população.

Obras que precisam sair do papel

A duplicação da SP-258 finalmente começou e representa uma conquista regional aguardada há décadas. Ao mesmo tempo, moradores continuam esperando por melhorias mais próximas de casa: manutenção de vias, recapeamentos e pequenos reparos que fazem diferença no cotidiano e costumam gerar mais impacto imediato na percepção da população.

Progresso

A tão aguardada duplicação da SP-258 representa uma conquista histórica para Itapeva e toda a região sudoeste paulista. A obra promete mais segurança, fluidez no trânsito e melhores condições para o escoamento da produção e deslocamento diário de milhares de pessoas.

Mas

Mas a realidade da rodovia continua cobrando seu preço enquanto as melhorias não chegam por completo. Nesta semana, um grave acidente envolvendo dois caminhões e um veículo de passeio deixou uma pessoa gravemente ferida, reacendendo o debate sobre a segurança em um dos principais corredores viários da região.

Riscos da SP-258

O episódio serve como um lembrete de que a duplicação não é apenas uma obra de infraestrutura ou desenvolvimento econômico, mas também uma necessidade para preservar vidas. Enquanto máquinas avançam nos canteiros, motoristas seguem enfrentando diariamente os desafios e os riscos de uma rodovia que há anos pede mudanças.

O esporte dando boas notícias

Enquanto a política frequentemente domina as manchetes, o esporte regional segue colecionando resultados positivos. Itapeva tem se destacado nos Jogos Regionais e atletas da cidade continuam levando o nome do município para competições estaduais e nacionais. Em tempos de tantas discussões políticas, o esporte acaba sendo um dos raros temas capazes de unir diferentes torcidas.

Cultura e tradição resistem

Festas religiosas, arraiás e eventos culturais continuam movimentando Itapeva e região durante o inverno. São iniciativas que preservam tradições, fortalecem comunidades e movimentam a economia local, especialmente pequenos comerciantes e empreendedores.

Capacitação e oportunidades

As ações do Sebrae-SP em Itapeva e região mostram uma demanda crescente por qualificação profissional e empreendedorismo. Em um cenário econômico cada vez mais competitivo, investir em capacitação deixou de ser diferencial e passou a ser necessidade.

Responsabilidade coletiva

A discussão sobre as casinhas comunitárias para animais de rua trouxe à tona um tema importante: o espaço público é responsabilidade de todos. Não basta cobrar do poder público; a preservação das iniciativas comunitárias depende também do envolvimento da população.

O segundo semestre

Depois de um primeiro semestre marcado por turbulências políticas, cassações, recursos judiciais e mudanças administrativas, Itapeva inicia uma nova etapa. A expectativa agora é menos sobre disputas e mais sobre entregas. Afinal, o calendário eleitoral ainda está distante, mas a população costuma ter memória curta para discursos e longa para resultados.