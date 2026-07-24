Estamos de Olho, edição 1402 (24/07/2026)

Eleições e economia

As eleições de 2026 ainda nem começaram oficialmente, mas já movimentam conversas e criam expectativas. Seja pela possibilidade de mudança no governo federal ou pela continuidade da atual gestão, o fato é que períodos de incerteza costumam refletir diretamente na economia. Muitos comerciantes já relatam um movimento mais fraco e consumidores parecem mais cautelosos na hora de gastar.

A força da maternidade

A 4ª Feijuca Solidária vai muito além de um almoço beneficente. O objetivo é arrecadar recursos para a compra de novos berços destinados à maternidade da Santa Casa de Itapeva. Um investimento que representa mais conforto e segurança para mães e recém-nascidos, mostrando que a solidariedade também salva vidas.

Sant’Ana e a tradição

A tradicional Festa de Sant’Ana chega ao encerramento neste domingo (26), dia da padroeira. Mais uma vez, a celebração reúne muitos fiéis, movimentando o comércio local e preservando uma tradição que atravessa gerações, unindo fé, cultura e convivência comunitária.

Esporte em alta

Os Jogos Regionais renderam boas notícias para Itapeva. Medalhas, vice-campeonatos e classificações mostram o trabalho desenvolvido pelos atletas e comissões técnicas. Cada conquista representa muito mais do que um pódio: é resultado de dedicação, incentivo e orgulho de representar a cidade.

Inovar para crescer

A história da empresa Norpel mostra que inovação não depende apenas de grandes investimentos. Com apoio do programa ALI Produtividade, do Sebrae-SP, pequenas mudanças na gestão ajudaram a organizar processos e aumentar a competitividade. Um exemplo de que conhecimento também é investimento.

Voluntariado que acolhe

A Santa Casa voltou a abrir espaço para novos voluntários. Em um hospital, gestos simples como ouvir, orientar ou oferecer companhia fazem diferença na recuperação de pacientes e no acolhimento às famílias. Solidariedade também faz parte do tratamento.

Boas notícias também importam

Em meio às dificuldades do dia a dia, vale destacar que nossa região continua produzindo histórias positivas. Seja no esporte, na saúde, no empreendedorismo, na cultura ou na solidariedade, são essas iniciativas que mostram que o desenvolvimento também acontece por meio do trabalho coletivo e do envolvimento da comunidade.

Imperdível

O Ita News de Ouro 2026 acontecerá no dia 30 de outubro no novo espaço do Itapeva Clube. Pouquíssimos ingressos estão disponíveis para prestigiar o show com o artista nacional de gerações, Paulo Ricardo. Adquira pelo contato (15) 99713-8876.