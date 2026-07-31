Medalha no peito
Itapeva voltou dos Jogos Regionais com medalhas e uma boa participação geral. Os atletas fizeram a parte deles. E fizeram bem.
Reconhecimento
Mais do que medalhas, fica o reconhecimento a quem representa o município durante o ano inteiro, muitas vezes treinando longe dos holofotes e enfrentando limitações que nem sempre aparecem no pódio.
Estrada à frente
A nova van do CRAS Volante chega para reforçar o atendimento às famílias da zona rural. Em uma cidade do tamanho de Itapeva, esse tipo de investimento não é luxo. É necessidade.
Sai ou não sai?
A Comissão de Economia voltou a discutir o pagamento das emendas impositivas. As entidades acompanham cada reunião com atenção. Afinal, entre a promessa e o depósito ainda existe um caminho que costuma ser mais longo do que deveria.
Atualizando
O Estatuto da Guarda Civil Municipal será modernizado. Adequar leis é importante. Valorizar quem está na rua todos os dias, mais ainda.
Valorização
O reajuste para parte dos profissionais da educação foi aprovado. Quando a pauta é educação, notícia boa nunca deveria ser exceção.
O mato venceu?
Não dá para negar: Itapeva é grande e a demanda por serviços de zeladoria também. Mas há locais em que o mato já deixou de ser detalhe para virar protagonista da paisagem.
A fila da roçada
Enquanto algumas áreas recebem manutenção, outras parecem aguardar pacientemente a vez. A cidade entende que não é possível fazer tudo de uma vez. O que ela espera é que ninguém seja esquecido pelo caminho.
Zeladoria é cartão de visita
Buracos, mato alto, calçadas tomadas pelo capim e praças precisando de atenção. Pequenos problemas, quando somados, acabam passando a impressão de que ninguém está olhando.
Troca de peças
No futebol, quando um setor não rende, o técnico costuma mexer no time. Na gestão pública, às vezes vale a mesma reflexão. Nem sempre o problema está no planejamento. Em alguns casos, pode estar na execução.
Silêncio no plenário
Passado o recesso, a Câmara voltou aos trabalhos. Mas, para parte da população, ainda fica a sensação de que os vereadores andam falando pouco e aparecendo menos. Fiscalizar também exige presença.
Por onde andam?
Enquanto Executivo e secretarias seguem produzindo pautas quase diariamente, a atuação do Legislativo tem passado mais despercebida. Talvez seja apenas impressão. Talvez seja falta de comunicação. Em política, uma coisa costuma parecer a outra.