Estamos de Olho, edição 1403 (31/07/2026)

Medalha no peito

Itapeva voltou dos Jogos Regionais com medalhas e uma boa participação geral. Os atletas fizeram a parte deles. E fizeram bem.

Reconhecimento

Mais do que medalhas, fica o reconhecimento a quem representa o município durante o ano inteiro, muitas vezes treinando longe dos holofotes e enfrentando limitações que nem sempre aparecem no pódio.

Estrada à frente

A nova van do CRAS Volante chega para reforçar o atendimento às famílias da zona rural. Em uma cidade do tamanho de Itapeva, esse tipo de investimento não é luxo. É necessidade.

Sai ou não sai?

A Comissão de Economia voltou a discutir o pagamento das emendas impositivas. As entidades acompanham cada reunião com atenção. Afinal, entre a promessa e o depósito ainda existe um caminho que costuma ser mais longo do que deveria.

Atualizando

O Estatuto da Guarda Civil Municipal será modernizado. Adequar leis é importante. Valorizar quem está na rua todos os dias, mais ainda.

Valorização

O reajuste para parte dos profissionais da educação foi aprovado. Quando a pauta é educação, notícia boa nunca deveria ser exceção.

O mato venceu?

Não dá para negar: Itapeva é grande e a demanda por serviços de zeladoria também. Mas há locais em que o mato já deixou de ser detalhe para virar protagonista da paisagem.

A fila da roçada

Enquanto algumas áreas recebem manutenção, outras parecem aguardar pacientemente a vez. A cidade entende que não é possível fazer tudo de uma vez. O que ela espera é que ninguém seja esquecido pelo caminho.

Zeladoria é cartão de visita

Buracos, mato alto, calçadas tomadas pelo capim e praças precisando de atenção. Pequenos problemas, quando somados, acabam passando a impressão de que ninguém está olhando.

Troca de peças

No futebol, quando um setor não rende, o técnico costuma mexer no time. Na gestão pública, às vezes vale a mesma reflexão. Nem sempre o problema está no planejamento. Em alguns casos, pode estar na execução.

Silêncio no plenário

Passado o recesso, a Câmara voltou aos trabalhos. Mas, para parte da população, ainda fica a sensação de que os vereadores andam falando pouco e aparecendo menos. Fiscalizar também exige presença.

Por onde andam?

Enquanto Executivo e secretarias seguem produzindo pautas quase diariamente, a atuação do Legislativo tem passado mais despercebida. Talvez seja apenas impressão. Talvez seja falta de comunicação. Em política, uma coisa costuma parecer a outra.