Estamos de Olho, edição 1405 — 14/08/2026

Ideb de Itapeva

A rede municipal de Itapeva alcançou nota 6,6 nos anos iniciais e 5,5 nos anos finais no Ideb 2025. Os índices ficaram acima das médias nacionais de 6,3 e 5,3, respectivamente.

Educação

Além das notas do Ideb, os resultados mostram que Itapeva atingiu exatamente as médias registradas pelo Estado de São Paulo: 6,6 nos anos iniciais e 5,5 nos anos finais.

Contas da Santa Casa

A Santa Casa de Itapeva projeta encerrar 2026 com déficit de R$ 5,48 milhões. No primeiro semestre, a instituição registrou R$ 58,7 milhões em receitas e R$ 60,2 milhões em despesas.

13º salário

Entre as preocupações apresentadas pela direção da Santa Casa está o pagamento do 13º salário dos funcionários. Segundo a instituição, não havia previsão financeira suficiente para essa despesa no orçamento apresentado.

Feijuca Solidária

A 4ª Feijuca Solidária da Santa Casa acontece neste sábado (15), a partir do meio-dia. Os ingressos estão na reta final e a arrecadação será destinada à compra de berços para a maternidade.

Mostra das Nações

A Mostra das Nações – Gastronomia Regional começa nesta sexta-feira (14), na Praça de Eventos Zico Campolim. A programação segue até domingo e reúne gastronomia, cultura e atrações musicais.

Ingressos

Quem ainda pretende participar da Mostra das Nações precisa ficar atento: a organização informou que os ingressos estão na reta final. O evento começa nesta sexta-feira e segue durante todo o fim de semana.

Câmara

A Câmara de Itapeva anunciou que, a partir de setembro, as sessões ordinárias passarão a ocorrer às segundas-feiras, às 14h, e às quintas-feiras, às 20h. A mudança altera a rotina das reuniões do Legislativo.

Política local

Depois de uma sequência de disputas entre Executivo e Legislativo, a política de Itapeva continua produzindo novos capítulos. O cenário segue sendo acompanhado de perto pelos grupos políticos e pela população.

CEI das Licitações

A CEI que investiga possíveis irregularidades em dispensas de licitação da Prefeitura analisa contratos e documentos referentes às contratações realizadas pelo município. O levantamento teve como ponto de partida gastos superiores a R$ 55 milhões em dispensas em 2024.

Segurança

As ocorrências policiais continuam movimentando o noticiário de Itapeva. Nos últimos dias, operações da Guarda Civil Municipal e das polícias resultaram em prisões e apreensões de drogas em diferentes pontos da cidade.

Esporte

Atletas de Itapeva também tiveram destaque nos últimos dias, com participação em competições dentro e fora da região. Os resultados reforçam a presença de representantes do município em provas de corrida e outras modalidades.

Cultura

A programação cultural de Itapeva segue movimentada em agosto, com eventos gratuitos e atividades em diferentes espaços públicos. A agenda inclui apresentações musicais e a Mostra das Nações.

De olho

Entre números da educação, situação financeira da Santa Casa, eventos, segurança e política, a semana foi movimentada em Itapeva. E alguns desses assuntos ainda devem render novos capítulos nos próximos dias.