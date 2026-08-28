Estamos de Olho, edição 1407 | 28/08/2026

Totens

As avenidas de Itapeva já começam a ganhar uma paisagem conhecida em ano eleitoral: imagens de possíveis candidatos, bandeiras e outros materiais de divulgação política. A movimentação chama a atenção e mostra que a corrida eleitoral de 2026 já começou a ocupar as ruas.

Disputa

A movimentação dos candidatos a deputado promete esquentar nos próximos meses. Com tantos nomes de Itapeva e da região na corrida, a população terá opções de sobra e poderá acompanhar de perto quem pretende conquistar espaço e representar a região.

Placas

Além dos rostos, a cidade também começa a receber diferentes materiais de divulgação política. Com a eleição se aproximando, a tendência é que esse movimento aumente. O desafio será acompanhar como cada candidato pretende transformar visibilidade em propostas.

Radioterapia

A radioterapia da Santa Casa continua entre os assuntos que mais chamam a atenção na saúde regional. A estrutura está pronta, mas ainda depende da habilitação do Ministério da Saúde. A expectativa é que o serviço possa começar a funcionar a partir de novembro.

Santa Casa

A Santa Casa segue como referência para Itapeva e dezenas de municípios da região. Com tantos serviços importantes concentrados na instituição, cada novo atendimento ou investimento tem impacto que vai muito além dos limites do município.

Zeladoria

Mato alto, calçadas e espaços públicos entram frequentemente na lista de reclamações dos moradores. A manutenção é importante, mas a conservação também passa pela população, especialmente na limpeza das calçadas e na destinação correta do lixo.

Bairros

Moradores de diferentes bairros seguem atentos às melhorias que chegam às suas regiões. Ruas, iluminação, limpeza e manutenção são demandas que fazem parte do dia a dia e ajudam a definir a qualidade de vida de quem vive nesses locais.

Asfalto

Buracos e pavimentação continuam entre os assuntos mais comentados pelos moradores. Enquanto algumas ruas recebem melhorias, outras ainda aguardam atenção. O que todo mundo quer é saber quais regiões serão contempladas nos próximos meses.

Trânsito

Com o crescimento da frota e o movimento cada vez maior nas principais avenidas, o trânsito também merece atenção. Pequenos ajustes e planejamento podem fazer diferença para melhorar a circulação e evitar problemas maiores no futuro.

Centro

O centro de Itapeva concentra comércio, serviços e grande circulação diariamente. Por isso, organização, limpeza e conservação fazem diferença não apenas para quem trabalha na região, mas também para quem visita a cidade.

Bairros afastados

A cidade vai muito além da região central. Nos bairros mais afastados, moradores acompanham de perto a chegada de melhorias e seguem apresentando suas demandas. Afinal, uma cidade bem cuidada precisa olhar para todas as regiões.

Espaços públicos

Praças e áreas de convivência são importantes pontos de encontro para a população. Quando estão bem cuidados e ocupados, ajudam a movimentar os bairros e oferecem opções de lazer para famílias, crianças e idosos.

Comércio

O comércio local também merece atenção. Além de movimentar a economia, as lojas e empresas ajudam a dar vida às ruas de Itapeva. Valorizar quem empreende por aqui é também fortalecer a economia do município.

Política

A disputa de 2026 ainda está começando, mas Itapeva já aparece como um território importante para candidatos locais e da região. Nos próximos meses, será interessante acompanhar quem vai além das imagens e apresentar propostas concretas.

Olho no voto

Com tantos nomes colocados no cenário eleitoral, fica a pergunta: quem conseguirá conquistar a confiança do eleitor de Itapeva e da região? A resposta, como sempre, estará nas urnas.