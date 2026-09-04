Estamos de Olho, edição 1408 | 04/08/2026

Solidariedade

A mobilização de Itapeva para ajudar Itararé após os estragos provocados pelas fortes chuvas mostrou a força da solidariedade regional. Um caminhão carregado de doações foi levado à cidade vizinha. A população respondeu ao chamado e a corrente de ajuda continua.

SOS Itararé

A tragédia provocada pelas chuvas em Itararé também trouxe à tona a importância da estrutura de atendimento em situações de emergência. A Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal atuaram nos pontos mais atingidos, enquanto o telefone 199 chegou a ficar congestionado diante da quantidade de chamados.

Vizinhança

Itapeva e Itararé, cidades tão próximas, mostraram mais uma vez que as dificuldades de uma acabam mobilizando a outra. A campanha de arrecadação e o envio das doações reforçaram esse espírito regional.

Tráfico

As ações da Guarda Civil Municipal continuam colocando o combate ao tráfico entre as prioridades do patrulhamento em Itapeva. Em uma ocorrência recente na Vila Mariana, equipes da ROMU e do Canil abordaram um adolescente que tentou fugir e encontraram entorpecentes durante a busca.

Canil

A participação do Canil da GCM nas ações contra o tráfico também merece atenção. O trabalho com cães farejadores vem sendo utilizado em operações de patrulhamento e busca por drogas, ampliando a atuação das equipes nas ruas.

Furtos

Dois homens foram flagrados após furtarem produtos de um estabelecimento comercial no Jardim Ferrari, em Itapeva. O caso chama atenção novamente para a preocupação dos comerciantes com os chamados “furtos rápidos”, praticados durante o funcionamento dos estabelecimentos.

Segurança

A sequência de ocorrências policiais registradas na cidade nos últimos dias mostra que o trabalho ostensivo continua sendo uma das principais demandas da população. Prisões, abordagens e apreensões de drogas movimentaram o setor de segurança na região.

Esporte

Itapeva vem fazendo bonito nas quadras. A Seleção Masculina de Futsal conquistou de forma invicta o título da primeira fase da Copa Record 2026, coroando uma campanha marcada por bons resultados.

Corrida

Nas ruas, os atletas de Itapeva também estão deixando sua marca. A participação dos corredores locais em provas regionais vem acumulando troféus e pódios, mostrando a força que o atletismo ganhou na cidade.

Santa Casa

A discussão sobre a ampliação dos serviços de saúde continua na pauta. A Câmara Municipal voltou a tratar da possibilidade de implantação de radioterapia na Santa Casa de Itapeva, uma demanda que impactaria diretamente pacientes oncológicos de toda a região.

Chuvas

Depois dos estragos registrados em Itararé, o episódio também serve de alerta para Itapeva sobre prevenção e preparação para eventos climáticos extremos. Defesa Civil, serviços municipais e população precisam estar atentos especialmente durante períodos de temporais.