Estamos de Olho, edição 1409 | 11/09/2026

Política em cada esquina

A proximidade das eleições começa a mudar a paisagem de diversas cidades. Banners, faixas e materiais de divulgação política aparecem em diferentes pontos, trazendo novamente à discussão a poluição visual e os limites da propaganda no espaço urbano.

Quando o banner atrapalha

Em alguns locais, materiais instalados nas vias podem prejudicar a visibilidade de motoristas ou dificultar a passagem de pedestres. A propaganda faz parte do processo democrático, mas também precisa respeitar a segurança e o direito de circulação.

Eleição antes da hora?

Mesmo antes do período eleitoral, a movimentação política já pode ser percebida nas ruas e nas redes sociais. O eleitor terá bastante tempo para observar nomes, propostas e, principalmente, o que cada grupo pretende apresentar para as cidades.

A pergunta que permanece

Com tantos nomes surgindo para disputar espaço político em 2026, fica a pergunta: quem conseguirá transformar visibilidade em votos e, principalmente, em representação efetiva para Itapeva e região?

257 anos chegando

Itapeva se aproxima dos 257 anos e a data também convida a olhar para o futuro. Mais do que comemorar o aniversário, quais são as prioridades que a cidade precisa colocar na agenda para o próximo ano?

Zeladoria exige atenção

Limpeza, manutenção de ruas, praças e espaços públicos continuam entre as demandas que aparecem com frequência. E, diante do tamanho da cidade, fica cada vez mais evidente que são necessárias ações estruturais e investimentos contínuos, não apenas intervenções pontuais.

Sangue que pode salvar vidas

Entre tantas notícias do dia a dia, a doação de sangue merece um espaço especial. Um gesto simples pode representar a diferença para alguém que está passando por um momento delicado. Os estoques precisam estar preparados todos os dias, e a solidariedade da população é fundamental.

SOS Itararé mostrou a força da região

As chuvas de granizo que atingiram Itararé mobilizaram moradores, empresas e cidades vizinhas. As doações arrecadadas em Itapeva e entregues às famílias afetadas mostraram que, diante de uma emergência, a solidariedade regional fala mais alto.

Esporte que leva o nome da região

Atletas de Itapeva e das cidades vizinhas continuam se destacando em diferentes competições. São resultados que merecem atenção não apenas pelo pódio, mas pelo trabalho e dedicação envolvidos em cada conquista.

Segurança continua no radar

Furtos, tráfico de drogas e outras ocorrências registradas na região mantêm a segurança entre os assuntos que mais preocupam a população. O desafio está em conciliar ações de combate, prevenção e presença efetiva nos locais onde os problemas são mais frequentes.

Que cidade queremos aos 257?

O aniversário de Itapeva pode ser mais do que uma celebração. É também uma oportunidade para perguntar: qual cidade queremos encontrar quando Itapeva completar 260, 270 ou 300 anos? As escolhas feitas hoje ajudam a construir essa resposta.