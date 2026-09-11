Estamos de Olho, edição 1409 | 11/09/2026

Política em cada esquina
A proximidade das eleições começa a mudar a paisagem de diversas cidades. Banners, faixas e materiais de divulgação política aparecem em diferentes pontos, trazendo novamente à discussão a poluição visual e os limites da propaganda no espaço urbano.
Quando o banner atrapalha
Em alguns locais, materiais instalados nas vias podem prejudicar a visibilidade de motoristas ou dificultar a passagem de pedestres. A propaganda faz parte do processo democrático, mas também precisa respeitar a segurança e o direito de circulação.
Eleição antes da hora?
Mesmo antes do período eleitoral, a movimentação política já pode ser percebida nas ruas e nas redes sociais. O eleitor terá bastante tempo para observar nomes, propostas e, principalmente, o que cada grupo pretende apresentar para as cidades.
A pergunta que permanece
Com tantos nomes surgindo para disputar espaço político em 2026, fica a pergunta: quem conseguirá transformar visibilidade em votos e, principalmente, em representação efetiva para Itapeva e região?
257 anos chegando
Itapeva se aproxima dos 257 anos e a data também convida a olhar para o futuro. Mais do que comemorar o aniversário, quais são as prioridades que a cidade precisa colocar na agenda para o próximo ano?
Zeladoria exige atenção
Limpeza, manutenção de ruas, praças e espaços públicos continuam entre as demandas que aparecem com frequência. E, diante do tamanho da cidade, fica cada vez mais evidente que são necessárias ações estruturais e investimentos contínuos, não apenas intervenções pontuais.
Sangue que pode salvar vidas
Entre tantas notícias do dia a dia, a doação de sangue merece um espaço especial. Um gesto simples pode representar a diferença para alguém que está passando por um momento delicado. Os estoques precisam estar preparados todos os dias, e a solidariedade da população é fundamental.
SOS Itararé mostrou a força da região
As chuvas de granizo que atingiram Itararé mobilizaram moradores, empresas e cidades vizinhas. As doações arrecadadas em Itapeva e entregues às famílias afetadas mostraram que, diante de uma emergência, a solidariedade regional fala mais alto.
Esporte que leva o nome da região
Atletas de Itapeva e das cidades vizinhas continuam se destacando em diferentes competições. São resultados que merecem atenção não apenas pelo pódio, mas pelo trabalho e dedicação envolvidos em cada conquista.
Segurança continua no radar
Furtos, tráfico de drogas e outras ocorrências registradas na região mantêm a segurança entre os assuntos que mais preocupam a população. O desafio está em conciliar ações de combate, prevenção e presença efetiva nos locais onde os problemas são mais frequentes.
Que cidade queremos aos 257?
O aniversário de Itapeva pode ser mais do que uma celebração. É também uma oportunidade para perguntar: qual cidade queremos encontrar quando Itapeva completar 260, 270 ou 300 anos? As escolhas feitas hoje ajudam a construir essa resposta.