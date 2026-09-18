Estamos de Olho, edição 1410 | 18/09/2026

Desfile?

As mudanças provocadas pelo cenário meteorológico dos últimos dias mexeram com a programação de aniversário dos 257 anos de Itapeva. Agora, os olhos estão voltados para a reorganização das atividades e para o novo calendário.

Cultura em alta

Teatro, música, dança e projetos de formação artística marcaram a semana. Em meio ao debate político e às notícias do cotidiano, a agenda cultural também mostra uma Itapeva que produz e prestigia arte.

Professor Nota 10

A educação regional também ganhou destaque nesta semana, com a EE Oswaldina Santos, de Apiaí, aparecendo entre os destaques da escolha do Professor Nota 10. Uma iniciativa que colocou alunos e gestores no centro da valorização do trabalho docente. Parabéns!

Fatec no radar

As inscrições para o vestibular das Fatecs do primeiro semestre de 2027 estão abertas. Para Itapeva e região, a Fatec de Capão Bonito aparece novamente como uma das opções mais próximas para quem busca formação tecnológica.

IA também virou assunto de negócio

ChatGPT e Canva IA deixaram de ser apenas ferramentas de curiosidade e passaram a integrar a rotina de empresas. O Sebrae-SP aposta justamente nisso em uma capacitação gratuita programada para Itapeva. Excelente!

Corrida movimentou a cidade

A Corrida Luz da Visão reuniu participantes no último domingo e entrou na agenda esportiva local. Mais uma demonstração de como as corridas de rua ganharam espaço entre as atividades da região. O esporte cresce a passos largos em todo o país, contribuindo para a saúde física e mental dos praticantes.

SP-258 avançando

A duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão, em Itararé, atingiu 58,2% de execução no trecho divulgado nesta semana. A obra segue sendo acompanhada de perto por quem utiliza a ligação entre Itapeva e a região. Que siga em frente. Nossa população agradece…

Córrego do Aranha

A limpeza e os serviços realizados no Córrego do Aranha também entraram no radar nesta semana. Obras que nem sempre aparecem tanto quanto grandes projetos, mas fazem diferença no cotidiano e na prevenção de problemas.

Atividade delegada em discussão

A Câmara recebeu policiais para discutir a ampliação da atividade delegada em Itapeva. A proposta coloca novamente segurança pública e efetivo nas ruas entre os assuntos acompanhados pelo município.

A política nacional chegou a Itapeva

O debate eleitoral ganhou força nesta semana com a agenda do governador Tarcísio de Freitas na cidade. A presença de lideranças e candidatos mostra que Itapeva entrou no roteiro da campanha de 2026.

STF continua no centro do furacão

As divergências entre ministros do Supremo voltaram a dominar o noticiário nacional nesta semana. O caso envolvendo o Banco Master e discussões sobre a atuação de ministros mantêm o STF no centro do debate político e institucional.

E a avalanche continua

Entre STF, eleições, candidatos, vídeos antigos que ressurgem e versões conflitantes nas redes, 2026 vai exigindo cada vez mais atenção de quem acompanha política. Informação, neste cenário, vale mais do que compartilhamento rápido.

Itapeva em movimento

A semana mostrou uma cidade dividida entre a preparação para comemorar seus 257 anos, obras, educação, esporte, cultura e uma eleição que ocupa espaço. Seguimos de olho…