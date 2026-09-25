Estamos de Olho, edição 1411 | 25/09/2026

1. Desfile remarcado

O Desfile Cívico pelos 257 anos de Itapeva foi remarcado para 27 de setembro, às 10h, na Avenida Acácio Piedade, com o tema “Itapeva Sem Fronteiras”.

2. Fiscalização eleitoral

A 53ª Zona Eleitoral reforçou as orientações para fiscalização durante o período eleitoral em Itapeva, Nova Campina, Ribeirão Branco e Taquarivaí, com atenção também à propaganda irregular.

3. Derrame de santinhos

Entre as orientações da Justiça Eleitoral está o reforço da fiscalização contra o chamado “derrame de santinhos”, prática que pode caracterizar irregularidade eleitoral.

4. Bandeiras e windbanners

A propaganda eleitoral durante o Desfile Cívico também entrou no radar da Justiça Eleitoral, com regras específicas para a utilização de bandeiras e windbanners na região da Avenida Acácio Piedade.

5. Dengue em Itapeva

O boletim atualizado em 22 de setembro aponta 574 casos notificados e 30 confirmados de dengue. No momento, não havia pacientes internados nem mortes suspeitas.

6. Caso da criança

O caso da criança encontrada pela GCM ganhou novos desdobramentos com a divulgação de imagens que mostram um homem correndo com a criança no colo. O episódio repercutiu fortemente nas redes sociais e gerou indignação entre moradores.

7. Proteção aos profissionais de Enfermagem

Nova lei municipal estabelece diretrizes para prevenção e resposta à violência e ao assédio contra profissionais de Enfermagem em Itapeva, incluindo medidas de prevenção, registro de ocorrências, apoio às vítimas e integração com os órgãos de segurança.

8. Escola Sustentável

Outra nova lei municipal criou diretrizes para o programa “Escola Sustentável: Reciclar para Educar”, prevendo ações de educação ambiental, coleta seletiva, reciclagem, compostagem e conscientização nas escolas municipais.

9. Ponto de apoio aos motoboys

Projeto de lei em tramitação propõe a criação do Programa Municipal Ponto de Apoio ao Motoboy, com espaços destinados a trabalhadores de entrega, podendo contar com água, assentos, proteção contra chuva e sol, carregamento de celular e outros serviços de apoio.

10. Taxa de publicidade

Projeto encaminhado pelo Executivo propõe mudanças na forma de cálculo da Taxa de Licença de Publicidade (TLP). A proposta prevê valores fixos em UFMI conforme o tipo de publicidade e estabelece novas regras para diferentes formatos de anúncios.

11. Mudança prevista para 2027

No projeto que altera a Taxa de Publicidade, a Prefeitura informa que não há aumento dos valores, mas mudança na metodologia de cálculo. As novas regras, caso aprovadas, passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2027.

12. Sebrae abre estágio

O Sebrae-SP abriu processo seletivo para estágio em Itapeva, destinado a estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia e Sistemas de Informação. As inscrições seguem até 7 de outubro.

13. Oficina gratuita

Itapeva recebe oficina gratuita de pintura manual com estêncil para customização de roupas, iniciativa do Sebrae-SP em parceria com a Prefeitura, Secretaria da Indústria e Comércio e Sebrae Aqui.

14. Produtor rural

Continuam abertas as inscrições para o ALI Rural, programa do Sebrae-SP destinado a produtores do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira, com acompanhamento voltado à inovação e melhoria dos negócios rurais.

15. Missão empresarial

Empreendedores da região também têm oportunidade de participar de missão empresarial para a Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae-SP, com foco em negócios, inovação, networking e novas oportunidades para empresas.