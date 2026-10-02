Estamos de Olho, edição 1412 | 02/10/2026

A força do vento

A ventania que atingiu Itapeva nesta quinta-feira (1º) derrubou árvores e provocou danos em diferentes pontos da cidade. As equipes da Defesa Civil, GCM e secretarias municipais foram mobilizadas para atender as ocorrências.

Chuva que muda a rotina

O temporal desta quinta-feira mostrou, mais uma vez, como poucos minutos de chuva forte e vento podem causar transtornos. A atenção agora fica para os pontos mais vulneráveis da cidade e para eventuais novos chamados.

Seis votos na urna

O Cartório Eleitoral reforçou a importância de o eleitor levar a “colinha” em papel para a votação. Com seis votos, a orientação é chegar preparado para evitar dúvidas e ajudar a tornar o processo mais rápido.

A colinha também pode ser impressa

Além de anotar os números à mão, o eleitor pode imprimir a colinha disponibilizada para levar consigo no dia da votação. Uma pequena preparação que pode fazer diferença diante da quantidade de escolhas na urna.

Outubro Rosa bate à porta

A campanha Outubro Rosa 2026 chega a Itapeva com o lema “O autocuidado também bate ponto!”. A proposta deste ano busca aproximar as ações de prevenção da rotina das mulheres e pessoas com útero.

O desafio do autocuidado

Mais do que iluminação e campanhas pontuais, Outubro Rosa coloca novamente em discussão a importância da prevenção, dos exames e do acesso aos serviços de saúde. Em Itapeva, vale acompanhar como a programação será colocada em prática durante o mês.

257 anos na Avenida Acácio Piedade

O Desfile Cívico pelos 257 anos de Itapeva reuniu público na Avenida Acácio Piedade no último domingo (27), depois de ser adiado pela chuva. O tema “Itapeva Sem Fronteiras” levou escolas, entidades, projetos e corporações musicais para a avenida.

Uma tradição que continua

A Banda Marcial Paineira Bicentenária voltou a chamar atenção nas comemorações do aniversário de Itapeva. O grupo recebeu novos uniformes neste mês, com participação de Jurema Góes e do atelier Jotagê.

Jiu-jítsu com medalhas

Atletas de Itapeva estiveram no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu 2026, em Barueri. Pelo Team Maurinho, Carla Alessandra conquistou o bronze, Nelson Rodrigues de Jesus Jr. ficou com a prata e Júlio César dos Santos também participou da competição.

Black Belt no topo por equipes

A Academia Black Belt, de Itapeva, conquistou o título por equipes na Liga BJJ Gold, realizada em Itapetininga. A competição reuniu mais de 130 atletas de 30 cidades do Estado de São Paulo.

De olho no empreendedor

A agenda do Sebrae-SP continua movimentada em Itapeva, com capacitações voltadas aos empreendedores. Entre os próximos compromissos está o evento sobre vídeos para vendas no TikTok e anúncios no Instagram, marcado para 7 de outubro.

Panetone virou negócio

O curso “Aprenda a Fabricar e Vender Panetones e Doces Natalinos”, realizado pelo Sebrae-SP em Itapeva, mostra que a preparação para as vendas de fim de ano já começou. A formação reúne produção e orientação para quem pretende transformar os produtos em fonte de renda.

Itapeva na disputa

As eleições de 2026 colocam sete nomes ligados a Itapeva na disputa por vagas de deputado estadual e federal. Para a Assembleia Legislativa estão Vanessa Guari, Mário Tassinari, Débora Marcondes e Jeferson Modesto, o Jé.

Na corrida federal

Itapeva também tem três nomes na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados: Oziel Pires, Thiago Leitão e Matheus Cerdeira. A eleição para deputado federal é estadual, e os candidatos precisam conquistar votos em diferentes municípios para alcançar uma vaga.

Campanha ganhou as ruas

Nos últimos dias, a movimentação eleitoral aumentou em Itapeva e na região, com reuniões, encontros e atividades de campanha. O município também recebeu, em setembro, um evento político que reuniu candidatos e lideranças estaduais no Itapeva Clube.

Boa sorte a todos

Com diferentes nomes, partidos e trajetórias colocados à disposição do eleitor, fica o desejo de boa sorte a todos os candidatos de Itapeva. Aos eleitores, a orientação é acompanhar as propostas, conhecer os candidatos e exercer o voto de forma consciente e responsável nas urnas.