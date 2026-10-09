Estamos de Olho, edição 1413 | 09/10/2026

Nenhum representante eleito

Itapeva teve nomes na disputa para deputado estadual e federal, mas novamente ficou sem um representante eleito. Entre os estaduais, Jé teve 9.598 votos no município, Débora Marcondes 6.360 e Vanessa Guari 4.434.

A força dos candidatos de fora

Na disputa para deputado federal, os três candidatos de Itapeva somaram 5.173 votos na cidade: Oziel Pires (3.414), Matheus Cerdeira (895) e Thiago Leitão (864). Já candidatos de fora alcançaram 21.027 votos.

Jé e a votação regional

Jeferson Modesto, o Jé, foi o candidato estadual de Itapeva com maior votação local: 9.598 votos. No total, chegou a 25.457 votos, mas não conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa.

O voto para governador

A eleição também mostrou uma preferência bastante definida em Itapeva: Tarcísio de Freitas alcançou 73,62% dos votos no município e foi reeleito governador no primeiro turno.

A votação para o Senado

Guilherme Derrite teve 36,45% dos votos para o Senado em Itapeva, enquanto André do Prado chegou a 34,75%. Os dois foram eleitos.

Mais uma vez

A interdição da Avenida Paulina de Moraes, próximo ao Fórum, voltou a colocar a região em evidência. O trecho já é conhecido por problemas durante períodos de chuva e por ocorrências anteriores envolvendo buracos e alagamentos.

Trânsito e rotas alternativas

Com a interdição da Paulina de Moraes, motoristas entre o Centro e o Jardim Maringá passaram a utilizar rotas alternativas. A Rua Teófilo D. Muzel também teve alteração no sentido de circulação. A mudança exige atenção principalmente nos horários de maior movimento.

Acidente

O acidente registrado na Rua São Paulo, na Vila Nova, envolvendo sete veículos e deixando duas pessoas feridas, chamou atenção também pelas imagens de câmeras de segurança que registraram a colisão.

Gastroenterite

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou orientações diante dos casos de gastroenterite, conhecida popularmente como virose. Hidratação, alimentação leve, repouso e cuidado com a automedicação estão entre as principais recomendações.

Virose

A situação levou a Secretaria Municipal de Saúde a reforçar as orientações sobre hidratação, alimentação e cuidados para evitar a transmissão. O cenário merece acompanhamento, principalmente para entender a evolução dos casos e se novas medidas serão necessárias.

Quando a virose deixa de ser um quadro simples?

A orientação da Saúde também chama atenção para sinais que exigem atendimento na UPA 24 horas, como vômitos persistentes, diarreia intensa ou com sangue, febre alta, dor abdominal forte e sinais de desidratação.

Outubro Rosa com horário estendido

A campanha Outubro Rosa 2026 em Itapeva trouxe como proposta ampliar o acesso aos serviços de prevenção ao câncer de mama e do colo do útero, com unidades de saúde funcionando em horário estendido.

Violência contra a mulher

Itapeva sediou a assinatura do Pacto Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, reunindo também representantes de Itaberá, Taquarivaí, Nova Campina e Ribeirão Branco. A proposta é ampliar a integração entre os municípios e o Estado na rede de proteção.

O alerta após as chuvas

As ocorrências provocadas pelas chuvas e ventos fortes continuam deixando pontos da cidade no radar. Entre os registros recentes esteve o atendimento a danos provocados pelo temporal, reforçando a necessidade de atenção a áreas vulneráveis durante eventos climáticos.

A pergunta que fica para a política local

Depois de mais uma eleição sem um representante de Itapeva eleito para a Assembleia ou para a Câmara Federal, fica um debate que vai além dos números: o município está conseguindo transformar sua força eleitoral em representação política efetiva?