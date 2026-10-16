Estamos de Olho, edição 1414 | 16/10/2026

O comércio

O período eleitoral traz incertezas, mas o comerciante precisa pagar aluguel, salários, fornecedores e impostos todos os meses. Em Itapeva, o movimento do comércio já é motivo de preocupação há algum tempo. A pergunta é: quando o consumidor voltará a comprar com mais confiança?

Vender ficou mais difícil, mas as contas não esperam

O comércio de Itapeva enfrenta um desafio que vai além do movimento nas ruas: manter as portas abertas diante de despesas que não diminuem quando as vendas caem. Aluguel, folha de pagamento, impostos e fornecedores continuam vencendo, independentemente do faturamento. Para muitos comerciantes, cada mês virou um exercício de equilíbrio entre vender, pagar as contas e conseguir manter o negócio funcionando.

Pequenos comerciantes precisam de fôlego para continuar

Por trás de cada estabelecimento comercial existe alguém que investiu, assumiu riscos e, muitas vezes, colocou as economias de uma vida no próprio negócio. Em Itapeva, os pequenos comerciantes precisam lidar com consumidores mais cautelosos, custos operacionais e a incerteza sobre os próximos meses. O comércio é parte importante da economia local e gera empregos, renda e oportunidades. A pergunta que fica é: o que pode ser feito para fortalecer quem empreende e movimenta a cidade?

Quem vai governar o Brasil?

Faltam poucos dias para os brasileiros conhecerem o resultado da eleição que definirá os rumos do país. Saúde, educação, segurança pública, emprego e economia estão entre os temas que precisam sair do discurso e se transformar em medidas concretas. Os nervos estão à flor da pele e a expectativa alta…

Itapeva no pódio do boxe paulista

Aos 21 anos, o atleta Deivid Costa conquistou o título paulista de boxe na categoria peso médio, de 75 kg. A competição foi realizada em 10 de outubro, na Academia Guarany, em Guarulhos. Com três anos de experiência na modalidade, ele mostra que o esporte de Itapeva também tem representantes para acompanhar de perto. Parabéns!

Mãe e filha correram por três países

No dia 11 de outubro, Neusa Reis e sua filha, Karol Reis, representaram o grupo de corrida Tudo Junto e Misturado na Meia Maratona Internacional das Três Fronteiras. A prova proporcionou uma experiência singular: correr passando por Paraguai, Brasil e Argentina. Uma história que merece espaço entre os destaques esportivos da região.

Lira Itapevense completa 64 anos

A tradicional Lira Itapevense comemora 64 anos de história com uma apresentação especial prevista para 24 de outubro, no Teatro de Bolso, sob regência do maestro Heliton Macedo. São décadas de contribuição para a formação musical e para a cultura local. Valorizar esse patrimônio também significa garantir que novas gerações tenham acesso à música.

Clube da Viola

A última edição de 2026 do Clube da Viola está marcada para 8 de novembro, a partir das 14h, com entrada gratuita. A iniciativa mantém viva a tradição da música sertaneja e oferece uma opção cultural acessível à população. Agora, fica a expectativa pela participação do público.

AEBI inicia os trabalhos

A Associação das Entidades Beneficentes de Itapeva (AEBI) marcou o início de seus trabalhos com a assinatura de um termo de compromisso, realizada em 14 de outubro, na Câmara Municipal. A articulação entre as entidades pode fortalecer o atendimento social no município. O desafio será transformar a união institucional em resultados concretos para quem precisa.

Apoio aos motoboys

Uma proposta encaminhada pelo Executivo, por meio da Mensagem nº 70/2026, trata da concessão de um valor excepcional de apoio aos motoboys. O tema merece atenção porque envolve trabalhadores que enfrentam diariamente o trânsito, os custos de manutenção das motocicletas e a pressão por entregas rápidas. Resta acompanhar a tramitação do projeto e conhecer os critérios previstos para o benefício.

Processo seletivo para professores

A Prefeitura de Itapeva abriu em 15 de outubro as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 01/2026, destinado à contratação temporária de professores para a rede municipal. A seleção pode representar uma oportunidade para profissionais da educação e ajudar a suprir necessidades da rede. É importante acompanhar os prazos, as regras e as etapas do processo.

Buraco perto do Fórum

A interdição de trecho da Avenida Paulina de Moraes, nas proximidades do Fórum, em razão de um buraco, colocou novamente a conservação das vias públicas em pauta. Além dos transtornos no trânsito, problemas desse tipo reforçam a importância da manutenção preventiva para evitar riscos a motoristas, motociclistas e pedestres.

Patrulha Guardiã Maria da Penha

A atuação da Guarda Civil Municipal em ocorrências envolvendo ameaças contra mulheres voltou a chamar a atenção para a violência doméstica em Itapeva. A Patrulha Guardiã Maria da Penha tem papel importante no acompanhamento de mulheres protegidas por medidas judiciais. Mais do que registrar ocorrências, o desafio é garantir proteção efetiva às vítimas.