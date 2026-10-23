Estamos de Olho, edição 1415 | 23/10/2026

Troca de comando na Saúde

Márcia Belém deixa a Secretaria Municipal de Saúde, e quem assume a pasta é Beto Carpes, nome já conhecido na área. Servidor público há muitos anos, ele já ocupou o cargo de secretário e conhece a rotina e os desafios de uma das áreas mais intensas da administração municipal. Fica o desejo de boa sorte nessa nova etapa, porque trabalho não vai faltar!

Paulina de Moraes: até quando?

Os buracos na Avenida Paulina de Moraes continuam incomodando quem precisa passar pelo trecho. Motoristas têm enfrentado transtornos e precisam fazer desvios para seguir caminho. A situação exige atenção e uma solução que não fique apenas na promessa.

O comércio também sente o prejuízo

E não são apenas os motoristas que reclamam. Comerciantes da Avenida Paulina de Moraes relatam redução no movimento e demonstram preocupação com os reflexos dos problemas na via sobre seus negócios. Para quem depende da circulação de pessoas, cada dificuldade de acesso pode significar menos clientes. O poder público precisa ouvir quem está ali todos.

Sessão da Câmara no meio da tarde?

As sessões da Câmara Municipal passaram para as tardes de segunda-feira, com transmissão pelas redes sociais e pelo YouTube. A divulgação on-line permite acompanhar os trabalhos a distância, mas fica a dúvida: por que escolher um horário que pode dificultar a presença de quem trabalha durante a tarde? A participação popular precisa ser estimulada, não dificultada.

Onde está Wally? Opa, cadê os vereadores?

A população tem motivos para cobrar mais proximidade dos representantes eleitos. Em tempos de tantas demandas municipais, a presença dos vereadores nas discussões públicas e o posicionamento sobre os problemas da cidade são fundamentais.

Afinal, a água está própria para consumo?

A qualidade da água em Itapeva continua levantando dúvidas. No último pronunciamento envolvendo Prefeitura, Sabesp e Vigilância Sanitária, não foi possível confirmar se a água estava relacionada aos casos de virose registrados no município. A Vigilância Sanitária notificou a Sabesp após identificar três questões em amostras: turbidez, coloração e níveis de cloro abaixo do esperado em algumas delas. A população precisa de informações claras e atualizações sobre as providências adotadas.

A confiança também precisa de resposta

Quando o assunto é água, não basta deixar dúvidas no ar. Os moradores precisam saber quais medidas foram tomadas após as notificações, se novas amostras foram coletadas e quais são os resultados das análises. A pergunta que fica para os responsáveis é simples: quais informações concretas podem ser apresentadas à população para esclarecer a situação?

Deivid Costa coloca Itapeva no topo do boxe paulista

Com apenas 21 anos, o itapevense Deivid Costa conquistou o título paulista de boxe na categoria peso médio, até 75 kg. A competição foi realizada no dia 10 de outubro, na Academia Guarany, em Guarulhos. Com três anos de experiência na modalidade, o atleta celebra uma conquista importante e leva o nome de Itapeva ao pódio estadual.

Itapeva na final da Copa Record

O futsal de Itapeva tem uma decisão importante pela frente! A equipe enfrenta Alumínio nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, às 21h15, pela final da Copa Record de Futsal – Série Ouro. A partida será disputada no Ginásio Paulo Jacob. Agora é torcer para que o time itapevense consiga transformar a campanha em título!

Vôlei adaptado movimenta a Melhor Idade

O esporte voltado à população idosa também ganha espaço na agenda municipal. Itapeva realiza neste sábado, dia 24, o 1º Festival Verde de Vôlei Adaptado – Melhor Idade, a partir das 8h, na SEMJEL. A iniciativa coloca em evidência a importância de incentivar a atividade física, a convivência e a qualidade de vida na terceira idade.

Vacinação antirrábica

A campanha de vacinação antirrábica também segue mobilizando a cidade. Na ação realizada em 16 de outubro, foram vacinados 33 animais, sendo 22 cães e 11 gatos. Uma nova etapa está prevista para esta sexta-feira, dia 23, das 13h30 às 16h, no Jardim Virgínia. A imunização é uma medida importante de prevenção e proteção da saúde pública.

E a população?

Entre mudanças na administração, cobranças por melhorias nas ruas, dúvidas sobre a qualidade da água e conquistas de nossos atletas, Itapeva segue sua rotina, com problemas a resolver e motivos para comemorar. O que a população espera é simples: transparência, compromisso e respostas. Afinal, acompanhar o que acontece na cidade é importante, mas cobrar providências é fundamental. Seguimos de olho!