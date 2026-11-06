Estamos de Olho, edição 1417 | 06/11/2026

A crise continua

A crise da água em Itapeva ganhou novos capítulos nesta semana. Mesmo após medidas emergenciais, orientações à população e ações de monitoramento, a cidade ainda convive com dúvidas sobre a qualidade da água distribuída. E os novos resultados laboratoriais mostram que o problema está longe de ser esclarecido.

Novos laudos, velhas preocupações

Na quarta-feira (4), novos resultados do Instituto Adolfo Lutz apontaram a presença do protozoário Cryptosporidium spp. em quatro das dez amostras de água analisadas. Os pontos com resultados positivos foram Centro, Vila Nova, Jardim Maringá e Bairro de Cima. Mais um resultado que exige atenção e, principalmente, explicações.

Água de caminhão

Enquanto a situação não se normaliza, caminhões-pipa trazidos de outras cidades pela Sabesp têm percorrido diferentes bairros de Itapeva para fornecer água potável aos moradores. A distribuição acontece em períodos da manhã e da tarde, com itinerários que mudam diariamente. Famílias têm levado baldes, galões e outros recipientes para garantir água para o consumo doméstico. Uma cena que evidencia o tamanho do transtorno.

A Prefeitura acompanha

A administração municipal informa que tem acompanhado as ações da Sabesp e cobrado medidas para atender a população, especialmente nos bairros mais vulneráveis. O fornecimento de água por caminhões-pipa é uma das ações emergenciais. Mas fica a pergunta: por quanto tempo os moradores ainda precisarão depender desse tipo de “abastecimento”?

Escolas na linha de frente

A higienização das caixas-d’água das unidades escolares e o reabastecimento foram algumas das medidas adotadas para viabilizar o retorno das aulas. Entretanto, na terça-feira (3), com a retomada das atividades, a água armazenada nas caixas acabou rapidamente e as aulas precisaram ser suspensas novamente. Um episódio que demonstra a dificuldade de restabelecer a rotina escolar.

E os pais que trabalham?

O cancelamento das aulas vai muito além da questão pedagógica. Pais e responsáveis que trabalham precisam reorganizar toda a rotina, encontrar alternativas para deixar os filhos e, muitas vezes, não têm com quem contar. Nem todo trabalhador pode simplesmente faltar ao serviço porque a escola suspendeu as atividades. É um transtorno que está acompanhando a crise hídrica.

Prejuízo no calendário?!

Além da dificuldade enfrentada pelas famílias, os dias sem aula representam impacto no calendário escolar. As atividades precisarão ser repostas, exigindo novos ajustes na programação das escolas, dos profissionais e dos estudantes. A crise da água também acaba chegando à sala de aula.

A Câmara está de olho

A Câmara Municipal abriu uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar a crise da água em Itapeva. Os parlamentares estão reunindo documentos e informações para apurar os acontecimentos. A expectativa é que a investigação contribua para esclarecer o que ocorreu, identificar responsabilidades e apontar caminhos para evitar que situações semelhantes se repitam.

Fiscalização necessária

A investigação parlamentar terá um papel importante nesse processo. A população espera que a CEI não se limite à coleta de documentos, mas consiga apresentar respostas sobre a qualidade da água, os procedimentos adotados e as providências tomadas desde o início da crise.

Diarreia em números

Os casos de gastroenterite também continuam preocupando. Em uma das semanas mais críticas, Itapeva registrou mais de mil atendimentos relacionados aos sintomas nas unidades de saúde. Atualmente, os números estariam em torno de 600 por semana, ainda acima da média de aproximadamente 200 atendimentos semanais considerada habitual. São números que ainda assustam e precisam ser reduzidos para começarmos a ver a crise se estabilizar.

A confiança foi abalada

Abrir a torneira e utilizar a água sem preocupação deveria ser algo natural. Mas, em Itapeva, muitos moradores passaram a questionar se podem beber, cozinhar ou preparar alimentos com a água que recebem em casa. Recuperar essa confiança será tão importante quanto solucionar o problema técnico.

Laudos que geram dúvidas

A Sabesp também precisa esclarecer a divulgação dos resultados de análises realizadas por seu próprio laboratório, que apontaram condições adequadas da água para consumo. A questão é que essas informações foram divulgadas mesmo após exames anteriores do Instituto Adolfo Lutz já terem identificado a presença do protozoário em amostras coletadas em Itapeva. E, nesta quarta-feira (4), novos resultados do instituto voltaram a apontar a presença do microrganismo em quatro pontos da cidade. Diante desse cenário, a divulgação de informações tão diferentes acabou aumentando as dúvidas da população. A empresa precisa explicar melhor os critérios utilizados nas análises e esclarecer por que os resultados apresentam conclusões distintas.

Afinal, em qual laudo confiar?

Essa é uma pergunta que muitos moradores certamente estão fazendo. Se, por um lado, a Sabesp divulga resultados de seu laboratório indicando condições adequadas para o consumo, por outro, os exames do Instituto Adolfo Lutz continuam apontando a presença do protozoário. É fundamental que a empresa se manifeste de maneira clara sobre essa divergência, apresentando explicações técnicas e acessíveis. Em uma situação que envolve diretamente a saúde pública, a comunicação precisa ser cuidadosa e responsável. A população já enfrenta insegurança suficiente e não pode ficar ainda mais confusa diante de informações que parecem contraditórias. O que se espera é transparência, coerência e, acima de tudo, respeito aos moradores.

Cadê as respostas?

A Sabesp disponibilizou um canal exclusivo de atendimento pelo WhatsApp para os moradores de Itapeva, no número (11) 98685-5406, com funcionamento diário, das 8h às 20h. A iniciativa pode facilitar a comunicação, mas a população espera mais do que um canal para tirar dúvidas: quer respostas concretas e resultados que demonstrem a segurança do abastecimento.

Não basta orientar

Ferver a água por pelo menos cinco minutos, redobrar os cuidados com a higiene e seguir as recomendações das autoridades são medidas importantes de prevenção. Mas é preciso lembrar que a população não pode carregar indefinidamente a responsabilidade de se proteger de um problema relacionado a um serviço essencial. A solução precisa vir de quem responde pelo abastecimento.

Paulina de Moraes: outro problema

E enquanto a crise da água domina as preocupações, os buracos da Avenida Paulina de Moraes continuam chamando a atenção. Especialmente nos trechos em frente à Prefeitura e ao Fórum, onde as crateras aumentaram e chegaram a comprometer completamente a passagem de veículos.

Quando a chuva agrava tudo

Os problemas na Avenida Paulina de Moraes não são novidade para os moradores, mas as últimas chuvas agravaram ainda mais a situação. Os buracos se estenderam, o volume de água dificultou a circulação e dois pontos ficaram sem passagem. Até quando?

Uma cidade, muitas preocupações

Primeiro, os buracos que se transformaram em crateras. Depois, uma crise sanitária envolvendo a qualidade da água, atendimentos por gastroenterite e suspensão de aulas. São problemas de naturezas diferentes, mas que acabam se encontrando na rotina de quem vive em Itapeva. O morador quer saber quando poderá respirar um pouco mais aliviado.

Transparência acima de tudo

Em situações como essa, informação clara é fundamental. Resultados de exames, locais de coleta, medidas adotadas, cronogramas de abastecimento e orientações precisam chegar à população de maneira acessível. A falta de informação só aumenta a insegurança e abre espaço para dúvidas e desencontros.

O que esperar dos próximos dias?

A cidade aguarda novos resultados, esclarecimentos dos órgãos envolvidos e medidas que efetivamente garantam a segurança da água distribuída. Não se trata apenas de acompanhar uma crise, mas de saber quais providências serão tomadas para que ela não continue fazendo parte da rotina dos itapevenses.

Alívio no bolso

Em meio à crise, a Sabesp anunciou a suspensão da cobrança das contas de água e esgoto por 30 dias. Quem já pagou a fatura de outubro, com vencimento em novembro, terá o valor convertido em crédito. Um alívio para os moradores, mas a expectativa é que a água volte a ter qualidade e segurança muito antes do fim desse prazo.

Promessas na mesa

A Sabesp anunciou um pacote de R$ 50 milhões em medidas para Itapeva, incluindo filtros especiais, pontos gratuitos de distribuição de água e kits de higiene. São ações importantes, mas agora é hora de acompanhar a execução.

Seguimos de olho!

Porque água potável, educação, saúde e infraestrutura não são luxos. São necessidades básicas de uma população que merece respeito, segurança e respostas.