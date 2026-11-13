Estamos de Olho, edição 1418 | 13/11/2026

Uma maré de notícias preocupantes

Se a intenção era ter uma semana tranquila em Itapeva, não foi desta vez. Água, saúde, infraestrutura e até o funcionamento de serviços essenciais entraram na pauta. A população acompanha uma sequência de acontecimentos e, entre anúncios e explicações, espera que as soluções também apareçam.

A crise da água e as perguntas sem resposta

A crise envolvendo a qualidade da água da Sabesp continua provocando preocupação e críticas da população. Desde os primeiros relatos de alterações na água distribuída, acompanhados pelo aumento dos casos de Doença Diarreica Aguda (DDA), os moradores convivem com incertezas. Afinal, como tudo começou? O que provocou essa situação? E, principalmente, quando terá fim? São perguntas que ainda precisam de respostas claras.

Quando poderemos abrir as torneiras?

A Sabesp anunciou investimentos de R$ 50 milhões, intensificou o abastecimento por caminhões-pipa, instalou equipamentos de ultrafiltração e iniciou a distribuição gratuita de água potável. Medidas importantes, mas que não respondem à principal preocupação dos moradores: quando será possível voltar a abrir as torneiras com tranquilidade? A população precisa de informações objetivas sobre a segurança da água e os resultados das análises realizadas.

A origem do problema

A investigação sobre a qualidade da água segue em andamento, acompanhada por uma comissão técnica independente. Exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz identificaram a presença de Cryptosporidium em amostras de água coletadas no município. A identificação do agente reforçou a preocupação, mas ainda é necessário esclarecer a origem da contaminação, sua extensão e as circunstâncias que levaram à crise. A população espera que essas respostas não demorem a chegar.

Os números começam a cair

Depois de uma semana de pico com 1.426 atendimentos por Doença Diarreica Aguda, Itapeva registrou 401 atendimentos entre 1º e 7 de novembro, uma redução de 190 em relação à semana anterior. É um dado positivo, mas que ainda exige acompanhamento. A investigação sobre as possíveis causas ainda precisa avançar.

As críticas continuam

Nas redes sociais, moradores questionam a demora na resolução do problema, relatam transtornos na rotina e cobram informações mais precisas. A distribuição emergencial de água ajuda a amenizar as dificuldades, mas não substitui a confiança no abastecimento regular. Depois de semanas de preocupação, a população quer resultados.

Água gratuita na praça

O primeiro ponto gratuito de distribuição de água potável anunciado pela Sabesp começou a funcionar na praça do Parque São Jorge, das 8h30 às 19h30. A iniciativa amplia o acesso da população, mas também evidencia o tamanho da operação emergencial necessária para atender uma cidade que depende do abastecimento regular.

Paulina de Moraes: transtornos continuam

Os problemas na Avenida Paulina de Moraes seguem causando transtornos a motoristas e pedestres. Com trechos interditados devido aos danos provocados pelas chuvas, o trânsito acaba sobrecarregado nas vias alternativas, aumentando os congestionamentos e exigindo atenção redobrada de quem circula pela região. Enquanto a situação não é resolvida, moradores e comerciantes convivem com os impactos das interdições.

Santa Casa: comunicação também importa

Durante a coletiva sobre a situação financeira da Santa Casa, a vereadora Áurea chamou a atenção para a forma como as dificuldades da instituição são comunicadas à população. Segundo a parlamentar, declarações anteriores sobre a possibilidade de fechamento do hospital ou comprometimento dos serviços acabam provocando medo e insegurança, especialmente entre aqueles que dependem do atendimento. O déficit financeiro existe e precisa ser enfrentado, mas a comunicação deve ser clara para que a população compreenda a real situação da entidade, que afirma não ter previsão de fechamento.

Uma responsabilidade regional

Outro ponto levantado pela vereadora Áurea merece atenção: a participação dos municípios vizinhos no custeio da Santa Casa. A instituição atende pacientes de 15 municípios, mas enfrenta dificuldades para manter sua estrutura. É necessário que as administrações municipais da região também abracem essa causa e participem da construção de soluções financeiras. Afinal, a manutenção de um hospital que atende toda a região não pode ser discutida como um problema exclusivo de Itapeva.

O futuro dos atendimentos

Com uma dívida que poderá chegar a R$ 47 milhões, a Santa Casa anunciou a possibilidade de reduzir dez leitos de UTI adulto, suspender projetos de expansão e adotar outras medidas para conter despesas. A prefeita Adriana Duch informou que busca apoio do Governo do Estado para o custeio da radioterapia, enquanto vereadores discutem recursos para a hemodiálise. O desafio agora é transformar essas articulações em medidas que preservem os serviços essenciais.

Atenção ao telefone 192

O SAMU de Itapeva comunicou que a linha 192 está temporariamente indisponível. Enquanto o problema não é resolvido, os chamados devem ser feitos pelo telefone 0800 090 0134, selecionando a opção 0. Em um serviço de emergência, a divulgação clara de alternativas de contato é fundamental.

Reconhecimento na saúde

Nem só de problemas vive a saúde pública. O SAE de Itapeva conquistou o Selo Prata de qualidade na assistência às pessoas que vivem com HIV, reconhecimento apresentado durante o Fórum Estadual de Dirigentes em IST/Aids. Uma conquista importante para o município e para os profissionais envolvidos no atendimento especializado.

Heróis fora das telas

Itapeva também tem espaço para boas notícias na área cultural. O escritor Washington “WH” Ribeiro lançou o livro Força-Tarefa: Os Profissionais, uma obra que transforma profissões como bombeiros, enfermeiros, professores e policiais em personagens de uma equipe de heróis. Uma proposta que valoriza justamente quem faz a diferença no cotidiano. Parabéns!