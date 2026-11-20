Estamos de Olho, edição 1419 | 20/11/2026

Água: um respiro, mas ainda sem virar a página

A semana trouxe uma notícia positiva na crise hídrica: o novo laudo do Instituto Adolfo Lutz não identificou Cryptosporidium na amostra analisada. Também houve redução nos casos de gastroenterite, de 401 para 331 registros semanais. É um avanço importante, mas os números ainda estão acima da média habitual, de aproximadamente 200 casos por semana. A investigação continua, com novas amostras coletadas nos cavaletes e encaminhadas para análise em São Paulo. Alívio, sim. Esquecimento, não!

Dr. Bactéria na Câmara: informação também é prevenção

O plenário da Câmara recebeu, na terça-feira (17), o biomédico Roberto Figueiredo, conhecido nacionalmente como Dr. Bactéria. A palestra abordou o Cryptosporidium, os riscos de contaminação e os cuidados de higiene. Entre as orientações, uma dica simples, mas fundamental: lavar corretamente as mãos, por pelo menos 20 segundos. Em tempos de tantas dúvidas sobre a água, levar informação científica à população foi uma iniciativa oportuna.

Radioterapia: uma conquista que merece ser comemorada

Uma das notícias mais aguardadas da região ganhou um novo capítulo: a radioterapia da Santa Casa de Itapeva deverá entrar em funcionamento. A previsão é atender cerca de 50 pacientes, que poderão realizar o tratamento contra o câncer mais perto de casa. Até a habilitação definitiva pelo Ministério da Saúde, o Governo do Estado deverá custear o serviço. Para quem enfrenta um tratamento tão delicado, diminuir a distância entre a casa, a família e o atendimento faz toda a diferença.

Segurança hídrica: projeto propõe mudanças para o saneamento

O vereador Margarido apresentou o Projeto de Lei nº 0162/2026, que propõe diretrizes de segurança hídrica, monitoramento da qualidade da água e instalação de geradores nas estações elevatórias de água e esgoto. A proposta também prevê transparência nos resultados das análises. É uma discussão que ganha relevância depois de tudo o que Itapeva enfrentou.

Bares perto de escolas: o que pode mudar?

Já o vereador Marinho Nishiyama apresentou o Projeto de Lei nº 0161/2026, que propõe flexibilizar as regras para bares próximos a escolas e hospitais. A autorização seria possível somente nos períodos em que as instituições vizinhas estivessem fechadas. O texto também retira as instituições de ensino superior da restrição. A proposta ainda está em análise na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com relatoria da vereadora Val Santos. O assunto certamente merece acompanhamento.

Futsal Veterano 40+: semifinalistas definidos

A Copa Cidade de Itapeva entra na reta decisiva do Futsal Veterano 40+. Na próxima terça-feira (24), Alaska e Locomotive se enfrentam às 20h, enquanto Cardoso Marmoraria e Piedade disputam a segunda vaga na final, às 21h. Os jogos serão no Ginásio Poliesportivo CCE, com entrada gratuita. Quem leva a vaga?

Vôlei adaptado: a melhor idade também entra em quadra

No dia 28 de novembro, Itapeva recebe o 1º Festival Verde de Vôlei Adaptado, também chamado de 1ª Copa do Verde. A competição chega à fase semifinal e reúne atletas da melhor idade. A programação começa às 8h, na quadra da Semjel Centro. Mais do que resultados, o esporte na terceira idade representa convivência, saúde e disposição. Uma iniciativa que merece prestígio!

Polícia Civil apreende mais de 65 quilos de drogas

Uma ação do Setor de Operações de Inteligência da Delegacia Seccional de Itapeva, com apoio do Canil da Guarda Civil Municipal, identificou uma chamada “casa-bomba” no bairro Bela Vista. Após cerca de duas semanas de investigação, foram apreendidos mais de 65 quilos de drogas. O trabalho integrado das forças de segurança também merece registro, especialmente pelo impacto dessas ações no combate ao tráfico.

Domingo tem Lira na Praça Anchieta

A música também tem espaço na agenda da cidade. Neste domingo (22), às 11h, a Praça Anchieta recebe uma edição especial do projeto Lira na Praça. Uma oportunidade para prestigiar a Banda Lira e aproveitar a programação cultural em um dos espaços públicos de Itapeva. Que a praça esteja cheia!

Água e energia: uma discussão que não pode parar

O projeto apresentado por Margarido traz um ponto que merece atenção: a dependência das estações elevatórias de energia elétrica. A proposta prevê geradores próprios para as unidades com conjuntos motobomba, além de manutenção e testes periódicos. Depois dos problemas enfrentados no abastecimento, pensar em prevenção e estrutura para situações de emergência é uma discussão necessária para o futuro de Itapeva.

Comércio e legislação: uma discussão sobre horários

A proposta de Marinho Nishiyama sobre o funcionamento de bares próximos a escolas e hospitais também abre espaço para um debate interessante: como conciliar a proteção de estudantes e pacientes com a atividade econômica? O projeto não elimina a restrição, mas propõe uma exceção para horários em que as instituições estejam fechadas. Agora, cabe acompanhar a análise das comissões e os próximos passos da tramitação.

Santa Casa: a radioterapia é avanço, mas os desafios continuam

A notícia sobre o início da radioterapia é motivo de esperança, mas não podemos perder de vista os demais desafios enfrentados pela Santa Casa. A situação financeira da instituição, o custeio dos serviços e a manutenção dos atendimentos de média e alta complexidade continuam na pauta regional. A população precisa de boas notícias, mas também de soluções duradouras para a saúde.

A conta regional

A situação financeira da Santa Casa reforça uma discussão que não pode ficar restrita a Itapeva. Se 15 municípios utilizam os serviços da instituição, é necessário que todos participem do debate sobre seu custeio e sua sustentabilidade. Como dividir responsabilidades? Como ampliar os repasses? Que outras fontes de recursos podem ser buscadas? São questões que exigem diálogo e compromisso regional. O objetivo precisa ser comum: manter o atendimento de qualidade perto de quem precisa, sem obrigar pacientes a percorrer longas distâncias em busca de assistência.

Santa Casa: união precisa sair da mesa de reunião

Reuniões são importantes, diagnósticos são necessários e ouvir os diferentes municípios é fundamental. Mas a expectativa agora é que o diálogo iniciado avance para medidas concretas. A Santa Casa é um patrimônio regional e sua manutenção depende de esforços conjuntos, articulação política e responsabilidade. Vamos aguardar os próximos capítulos.