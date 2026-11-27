Estamos de Olho, edição 1420 | 27/11/2026

Uma semana para ficar na memória

Itapeva e região viveram dias bastante tensos. Primeiro, os temporais que provocaram destruição em Itaberá e em outras cidades. Depois, a queda da Paineira Bicentenária, um dos símbolos históricos de Itapeva. Uma sequência de acontecimentos que deixou tristeza, preocupação e muitas reflexões.

Itapeva estendeu a mão

Em meio ao cenário de destruição em Itaberá, a prefeita de Itapeva, Adriana Duch Machado, esteve no município para acompanhar a situação e auxiliar diante dos estragos provocados pela chuva. Um gesto de apoio entre cidades vizinhas em um momento que exige união e cooperação.

Defesa Civil em ação

A Defesa Civil de Itapeva também se mobilizou para prestar apoio diante da situação em Itaberá. Em ocorrências como essa, a atuação integrada das equipes é fundamental para ajudar quem perdeu praticamente tudo e precisa de atendimento imediato.

Imagens que impressionam

Os vídeos que circularam nas redes sociais mostram a dimensão da força da enxurrada em Itaberá. Casas, comércios e estruturas públicas foram atingidos. Uma escola de educação infantil foi totalmente destruída. Cenas difíceis de assistir e, principalmente, de imaginar para quem viveu tudo aquilo.

A solidariedade também aparece

Diante de tanta destruição, uma coisa merece ser destacada: a mobilização das pessoas para ajudar as famílias atingidas. Em momentos assim, a solidariedade deixa de ser apenas uma palavra bonita e se transforma em atitude.

A Paineira que se foi

Um dia depois do temporal em Itaberá, Itapeva também teve uma perda simbólica. A Paineira Bicentenária, patrimônio histórico e afetivo do município, desabou na terça-feira (24). Uma árvore que atravessou gerações e que fazia parte da paisagem e da memória de muita gente.

As imagens da queda

As câmeras de segurança registraram o momento em que a Paineira veio abaixo. As imagens divulgadas nas redes sociais impressionaram e despertaram ainda mais comoção. Fica a tristeza pela perda de um patrimônio natural e histórico que não poderá ser substituído.

Calamidade revogada, mas atenção mantida

Outro assunto que movimentou a semana foi a revogação do estado de calamidade pública em Itapeva, decretado em razão da crise da água. A decisão da Prefeitura foi publicada no dia 23. Mas atenção: a medida não significa o encerramento das investigações nem dispensa a continuidade do monitoramento da qualidade da água.

Água: ainda estamos de olho!

E por falar em água, a crise que marcou Itapeva nos últimos meses continua merecendo acompanhamento. Novas análises divulgadas nesta semana não identificaram bactérias ou protozoários nas amostras avaliadas. Uma notícia positiva, mas que não apaga a necessidade de transparência, monitoramento e respostas à população.

Comércio e escala 5×2

A ACIAI entrou no debate sobre a escala de trabalho 5×2 e defendeu a ampliação do horário de funcionamento do comércio de Itapeva, por exemplo, aos sábados. O tema envolve trabalhadores, empresários e consumidores. Encontrar um equilíbrio entre as necessidades de quem trabalha e de quem mantém as portas abertas será um desafio.

Buracos que chamam a atenção

As imagens de dois buracos de grandes proporções que se abriram na Avenida Mário Covas, na região do Parque Linear, também repercutiram nesta semana. A situação acende o alerta para as condições da infraestrutura urbana e para a necessidade de manutenção preventiva, especialmente em períodos de chuvas intensas.

Alerta que não pode ser ignorado

A Defesa Civil reforçou os avisos sobre a possibilidade de temporais em Itapeva e região, com previsão de chuva forte, ventos e granizo. Depois dos acontecimentos dos últimos dias, fica o lembrete: acompanhar os alertas e adotar medidas preventivas pode fazer toda a diferença.

Uma notícia que também merece atenção

O Tribunal de Justiça aumentou para 161 anos a pena de um homem condenado por uma série de crimes sexuais cometidos em Itapeva. A decisão considerou os episódios como crimes independentes. Um caso que reforça a importância de denunciar a violência e garantir que as vítimas tenham proteção.