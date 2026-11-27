Uma semana para ficar na memória
Itapeva e região viveram dias bastante tensos. Primeiro, os temporais que provocaram destruição em Itaberá e em outras cidades. Depois, a queda da Paineira Bicentenária, um dos símbolos históricos de Itapeva. Uma sequência de acontecimentos que deixou tristeza, preocupação e muitas reflexões.
Itapeva estendeu a mão
Em meio ao cenário de destruição em Itaberá, a prefeita de Itapeva, Adriana Duch Machado, esteve no município para acompanhar a situação e auxiliar diante dos estragos provocados pela chuva. Um gesto de apoio entre cidades vizinhas em um momento que exige união e cooperação.
Defesa Civil em ação
A Defesa Civil de Itapeva também se mobilizou para prestar apoio diante da situação em Itaberá. Em ocorrências como essa, a atuação integrada das equipes é fundamental para ajudar quem perdeu praticamente tudo e precisa de atendimento imediato.
Imagens que impressionam
Os vídeos que circularam nas redes sociais mostram a dimensão da força da enxurrada em Itaberá. Casas, comércios e estruturas públicas foram atingidos. Uma escola de educação infantil foi totalmente destruída. Cenas difíceis de assistir e, principalmente, de imaginar para quem viveu tudo aquilo.
A solidariedade também aparece
Diante de tanta destruição, uma coisa merece ser destacada: a mobilização das pessoas para ajudar as famílias atingidas. Em momentos assim, a solidariedade deixa de ser apenas uma palavra bonita e se transforma em atitude.
A Paineira que se foi
Um dia depois do temporal em Itaberá, Itapeva também teve uma perda simbólica. A Paineira Bicentenária, patrimônio histórico e afetivo do município, desabou na terça-feira (24). Uma árvore que atravessou gerações e que fazia parte da paisagem e da memória de muita gente.
As imagens da queda
As câmeras de segurança registraram o momento em que a Paineira veio abaixo. As imagens divulgadas nas redes sociais impressionaram e despertaram ainda mais comoção. Fica a tristeza pela perda de um patrimônio natural e histórico que não poderá ser substituído.
Calamidade revogada, mas atenção mantida
Outro assunto que movimentou a semana foi a revogação do estado de calamidade pública em Itapeva, decretado em razão da crise da água. A decisão da Prefeitura foi publicada no dia 23. Mas atenção: a medida não significa o encerramento das investigações nem dispensa a continuidade do monitoramento da qualidade da água.
Água: ainda estamos de olho!
E por falar em água, a crise que marcou Itapeva nos últimos meses continua merecendo acompanhamento. Novas análises divulgadas nesta semana não identificaram bactérias ou protozoários nas amostras avaliadas. Uma notícia positiva, mas que não apaga a necessidade de transparência, monitoramento e respostas à população.
Comércio e escala 5×2
A ACIAI entrou no debate sobre a escala de trabalho 5×2 e defendeu a ampliação do horário de funcionamento do comércio de Itapeva, por exemplo, aos sábados. O tema envolve trabalhadores, empresários e consumidores. Encontrar um equilíbrio entre as necessidades de quem trabalha e de quem mantém as portas abertas será um desafio.
Buracos que chamam a atenção
As imagens de dois buracos de grandes proporções que se abriram na Avenida Mário Covas, na região do Parque Linear, também repercutiram nesta semana. A situação acende o alerta para as condições da infraestrutura urbana e para a necessidade de manutenção preventiva, especialmente em períodos de chuvas intensas.
Alerta que não pode ser ignorado
A Defesa Civil reforçou os avisos sobre a possibilidade de temporais em Itapeva e região, com previsão de chuva forte, ventos e granizo. Depois dos acontecimentos dos últimos dias, fica o lembrete: acompanhar os alertas e adotar medidas preventivas pode fazer toda a diferença.
Uma notícia que também merece atenção
O Tribunal de Justiça aumentou para 161 anos a pena de um homem condenado por uma série de crimes sexuais cometidos em Itapeva. A decisão considerou os episódios como crimes independentes. Um caso que reforça a importância de denunciar a violência e garantir que as vítimas tenham proteção.