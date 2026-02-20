Estamos de Olho, edição 1381 (20/02/2026)

Nervos à flor da pele

O cenário político de Itapeva segue em ebulição. As últimas sessões da Câmara Municipal deixaram claro que o ambiente institucional atravessa um momento de tensão, marcado por acusações graves, respostas formais e uma expectativa crescente por esclarecimentos consistentes.

E agora?!

Durante sessão recente, o vereador Thiago fez uma declaração que rapidamente repercutiu entre os telespectadores que acompanhavam os trabalhos legislativos. Da tribuna, afirmou que a prefeita estaria ofertando cargos em troca de apoio político dentro da Casa de Leis. A gravidade da fala é inegável. Trata-se de uma acusação que, se confirmada, aponta para possível desvio ético e afronta aos princípios da administração pública.

Responsabilidade

Questionado pela vereadora Áurea para que explicasse melhor a denúncia, o parlamentar optou por não detalhar as informações naquele momento, afirmando que cada um tirasse suas próprias conclusões. Em um ambiente institucional, porém, não há espaço para insinuações soltas.

(Ir)responsabilidade

Declarações dessa natureza exigem responsabilidade, fundamentação e, sobretudo, provas. Sem isso, o debate político corre o risco de se transformar em terreno de narrativas, e não de fatos.

Haja documento

Paralelamente, na última sexta-feira, a prefeita Duch protocolou na Câmara sua resposta à comissão processante instaurada para investigar atos da administração. Em suas redes sociais, divulgou imagens da entrega de caixas contendo a documentação solicitada, sinalizando disposição em apresentar esclarecimentos formais.

Coerência e transparência

Agora, cabe aos membros da comissão (Júlio, Val e Marinho) analisar minuciosamente o material apresentado. O volume de documentos indica que o trabalho precisa ser técnico, detalhado e, possivelmente, demorado. É nessa etapa que o processo precisa se sustentar em critérios legais, prazos regimentais e imparcialidade.

Inclusão

Um gesto simbólico ganhou força e emoção. A Prefeitura instalou o primeiro balanço adaptado na Escola Municipal Genésio de Moura Muzel, onde o pequeno Lorenzo estuda. Pode parecer um detalhe para alguns, mas não é. Para a família, assim como publicado pela mãe Ray, para os colegas e para toda a comunidade escolar, trata-se de um marco. O sorriso de uma criança, quando finalmente pode brincar como as outras, traduz o verdadeiro sentido da política pública bem aplicada.

Constância

“Faz aqui, precisa ali.” A frase resume a realidade do trabalho de roçada em Itapeva. As equipes atuam em um ponto da cidade, mas, quase simultaneamente, outra região já demanda novamente manutenção.

Constância II

É um serviço que não aparece tanto quanto deveria, mas que impacta diretamente na qualidade de vida, na segurança e na organização urbana. Não é uma tarefa simples. É contínua, exige planejamento, equipe e recursos e, sobretudo, compreensão de que manutenção urbana não se resolve em um único mutirão.

Expectativa por definições

Quem assumirá as Secretarias que seguem sem titular? Ação Social, Esportes e Recursos Humanos são pastas estratégicas, que dialogam diretamente com políticas públicas sensíveis e estruturantes. A ausência de nomes definitivos gera questionamentos naturais.

Ação

Mais do que indicações políticas, são necessários quadros técnicos, qualificados e com capacidade de gestão. Secretarias não podem operar em modo provisório por tempo indeterminado, especialmente em áreas que impactam diretamente a população mais vulnerável, o incentivo ao esporte e a organização interna do funcionalismo.

Vote!

Hoje é o último dia para votar no Ita News de Ouro 2026 nas cidades de Itapeva, Itaberá e Capão Bonito. A iniciativa movimenta o comércio, valoriza profissionais e reconhece empresas que se destacaram ao longo do ano. Os links para votação estão disponíveis na página @itanewsdeouro. Boa sorte a todos.