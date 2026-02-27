Estamos de Olho, edição 1382 (27/02/2026)

Uma crise por semana

Em Itapeva, a política parece viver em permanente estado de ebulição. Quando a cidade ainda tenta compreender um episódio, outro já ocupa as manchetes. A instabilidade virou rotina. E o que deveria ser exceção, tornou-se regra.

Denúncias

As últimas semanas foram marcadas por acusações cruzadas e pedidos formais de apuração. Entre eles, o pedido de comissão processante contra o vereador Thiago Leitão por um suposto crime que corre em segredo de Justiça. O requerimento acabou arquivado pela maioria da Câmara. Mas o desgaste político já estava instalado.

Arquiva-se o processo, não o clima

O arquivamento pode ter encerrado o rito formal.

Porém, politicamente, a discussão continua nos bastidores. A população observa atenta e desconfiada. A credibilidade institucional segue sendo testada.

Executivo em mudança

Trocas de secretários municipais seguem ao centro das conversas. Exonerações e possíveis nomeações alimentam especulações. O suspense parece permanente. A pergunta é: é estratégia?

Velhos nomes, novos capítulos

Figuras já conhecidas do Executivo reaparecem nas rodas políticas. Alguns nomes causam surpresa; outros, preocupação. Nem toda experiência acumulada representa avanço. E há escolhas que desafiam a memória recente da cidade.

Em xeque?!

Quando Legislativo e Executivo atravessam turbulências simultâneas, o impacto é inevitável. Projetos importantes podem ficar em segundo plano. O debate político ganha mais ruído do que conteúdo. E quem paga a conta, infelizmente, é a população.

Pulando de lado em lado

Alianças mudam, grupos se estremecem e discursos se adaptam. A coerência parece cada vez mais flexível. Hoje adversários, amanhã aliados. O eleitor tenta acompanhar esse tabuleiro em movimento.

O reflexo nas ruas

Enquanto os bastidores fervem, a cidade segue com demandas urgentes. A crise política não pode se sobrepor às prioridades reais. Itapeva precisa de estabilidade.

A volta das bancas

As tradicionais bancas de jornal e pontos de lanche fazem parte da memória afetiva da cidade.

Quem nunca parou para uma conversa ou um café rápido no centro? A possível retomada desses espaços reacende boas lembranças. E também a expectativa por novidades concretas.

Memória que resiste

A histórica banca do Rubinho, na Praça, é mais que comércio: é ponto de encontro. Geração após geração construiu histórias ali. Resgatar esses espaços é valorizar a identidade local. Itapeva também é feita dessas pequenas tradições.

Limpeza que avança, mas ainda carece

É visível que equipes estão nas ruas trabalhando na roçada e manutenção urbana. O esforço existe e precisa ser reconhecido. Mas ainda há muito (e muito mesmo) por fazer. Em vários pontos, o mato já voltou antes mesmo da solução definitiva.

Onde ainda não chegou

Há bairros que aguardam manutenção há meses. Outros sequer receberam reparos no último ano. E a cobrança da população é legítima.

Desafio do tamanho da cidade

Itapeva tem dimensões urbanas e rurais que exigem planejamento constante. Não é tarefa simples manter tudo em ordem. Gestão pública exige prioridade e cronograma.

Cartão-postal

Entradas da cidade, praças centrais e principais avenidas são o primeiro retrato de Itapeva. São a vitrine para quem chega e o orgulho de quem vive aqui. Esses espaços precisam estar impecáveis. Porque imagem também é política pública.

Igualdade entre bairros

Todos os bairros merecem atenção, do centro à zona rural. Não pode haver região esquecida no mapa administrativo. O cuidado precisa ser equilibrado e contínuo. Cidade organizada é cidade respeitada.

Mais que crise, um momento de escolha

Itapeva vive um período de turbulência política e ajustes administrativos. Mas toda crise também revela prioridades, posturas e compromissos. Entre denúncias, trocas e promessas, a cidade segue esperando maturidade. No fim das contas, governar é cuidar… e cuidar é responsabilidade permanente.

Seguimos…