Estamos de Olho, edição 1383

Denúncias

A sessão da Câmara trouxe um tema sensível à tona. A vereadora Áurea Rosa levou à tribuna denúncias envolvendo o SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes), conhecido no passado como Casa Transitória. Segundo ela, relatos apontam possíveis casos de violência, abuso, uso de medicamentos e até fugas de acolhidos.

Atenção redobrada

Quando o assunto envolve crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, qualquer denúncia precisa ser tratada com máxima seriedade. Mais do que discursos, agora a expectativa é por apuração rigorosa e esclarecimentos por parte do poder público.

Lar Vicentino

Em meio às discussões da semana, uma pauta social avançou no Legislativo. Os vereadores deram primeira aprovação ao projeto que autoriza a Prefeitura a repassar R$ 230 mil do Fundo Municipal do Idoso ao Lar Vicentino de Itapeva.

Essencial

A entidade realiza um trabalho importante no acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade. O recurso chega como reforço necessário para uma instituição que há anos presta serviço essencial à cidade.

Novos cargos

Também entrou em debate na Câmara um projeto que cria quatro cargos de assistente social, um de psicólogo e um de cozinheiro na estrutura da Prefeitura. Durante reunião da Comissão de Legislação, a secretária municipal de Assistência Social, Lucinha Schreiner, explicou a destinação dos profissionais.

Importante

A ampliação da equipe pode representar avanço na capacidade de atendimento social do município. Mas, como sempre, a criação de cargos traz junto a cobrança por resultados concretos no atendimento à população.

Contratos temporários

Outro projeto aprovado amplia o prazo máximo das contratações temporárias na administração pública de Itapeva. O limite passa de 12 para 24 meses, o que deve viabilizar a renovação de contratos de professores da rede básica.

Resolução

A medida resolve um problema imediato da rede de ensino, mas também levanta uma discussão recorrente: até que ponto a dependência de contratos temporários pode substituir soluções estruturais e permanentes para a educação.

Formação de monitores

Teve início, após toda a polêmica envolvendo o caso, a formação dos monitores que irão atuar nas salas de aula da rede municipal. A presença desses profissionais tende a reforçar o acompanhamento das crianças e auxiliar os professores no dia a dia escolar.

Produtores locais

Fora da pauta política, a cidade também abre espaço para iniciativas voltadas à economia local. A Prefeitura promove nesta sexta-feira (6) a Feira da Agricultura Familiar e do Produtor Artesanal, na Praça Anchieta.

Prestigie

O evento reúne produtores da região e busca incentivar a comercialização direta com a população, valorizando quem produz e movimentando a economia local. Nossos produtores merecem esse reconhecimento.

Sem titulares

Duas secretarias municipais seguem sem titulares oficialmente nomeados. As pastas de Esportes e Administração e Recursos Humanos continuam sendo conduzidas por gestores interinos.

É preciso definir

Embora a interinidade possa funcionar como solução temporária, a condução de áreas estratégicas da administração pública exige liderança definida e planejamento de longo prazo.

Está na hora

Mais do que preencher cargos, a expectativa é que os nomes escolhidos tragam competência técnica e capacidade de gestão. Secretarias como Administração e Recursos Humanos, por exemplo, impactam diretamente o funcionamento da máquina pública. A nomeação de titulares não é apenas uma formalidade administrativa, é também um sinal de organização e rumo dentro da gestão municipal.