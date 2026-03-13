Estamos de Olho, edição 1384

Mais do mesmo

A política de Itapeva segue presa em um impasse que parece não ter fim. A relação entre Executivo e Legislativo continua marcada por desconfiança, embates públicos e pouca disposição para o diálogo.

Infelizmente

Enquanto essa disputa se prolonga, quem paga o preço é a própria cidade. Projetos importantes acabam ficando em segundo plano e decisões que poderiam impulsionar o desenvolvimento municipal seguem travadas.

Clima instável

A tensão institucional também se reflete no andamento da Comissão Processante aberta contra a prefeita Adriana Duch, tema que domina o debate político local nas últimas semanas.

Em trabalho

Vereadores têm apresentado diferentes apontamentos e questionamentos durante os trabalhos da comissão, ampliando o campo de investigação sobre os fatos que motivaram a abertura do processo.

Hora de ouvir

A comissão responsável por conduzir os trabalhos já começou a organizar a fase de oitivas, que devem ocorrer na próxima semana, quando testemunhas e envolvidos serão ouvidos oficialmente.

É o momento

Esse momento tende a ser decisivo para dar mais clareza ao processo e embasar o relatório final que será apresentado ao plenário da Câmara.

Votação

Nos bastidores políticos, a expectativa já se volta para a próxima etapa: a possível votação do relatório em plenário, prevista para ocorrer por volta da metade do mês de abril.

Será

Caso o processo avance até essa fase, os vereadores terão a responsabilidade de decidir, em votação, pela cassação ou não do mandato da prefeita. Até lá, o cenário político de Itapeva deve permanecer em clima de tensão e expectativa, enquanto a população aguarda que, em meio às disputas, a cidade volte a avançar.

Quem?

Em meio ao cenário político conturbado, outro ponto que chama atenção na administração municipal é a ausência de titulares em pastas estratégicas da Prefeitura. Atualmente, duas secretarias importantes seguem sem comando definitivo, o que levanta questionamentos sobre a gestão pública.

Engrenagem

A Secretaria de Administração e Recursos Humanos, responsável por gerir mais de quatro mil servidores municipais, permanece sem um titular efetivo, uma lacuna significativa para um setor que exige decisões constantes e planejamento administrativo.

Necessário

Já a Secretaria de Esportes também segue sem um secretário nomeado oficialmente, sendo conduzida de forma interina pelo responsável pela pasta da Cultura. Embora soluções temporárias sejam comuns em momentos de transição, a permanência prolongada dessas interinidades pode comprometer o andamento de projetos e políticas públicas.

Urgente

Em áreas que impactam diretamente o funcionamento da máquina pública e a promoção de atividades esportivas na cidade, a indefinição no comando tende a gerar preocupação. No fim das contas, quando setores importantes operam sem liderança definida, quem acaba sentindo os reflexos é a própria população.

Normal

Com a Comissão Processante em andamento, é natural que o clima político na cidade (também no Executivo e Legislativo) fique ainda mais tenso nas próximas semanas. Nos bastidores, a movimentação tende a se intensificar à medida que o processo avança e novas etapas vão sendo cumpridas.

Opositores

Também é de conhecimento público que a Câmara conta atualmente com maioria de vereadores que fazem oposição à prefeita. Diante desse cenário, será que as articulações políticas devem ganhar ainda mais força nos próximos dias? Haverá tentativas de reaproximação, diálogo ou mudanças de posicionamento entre os parlamentares? Ou o ambiente seguirá marcado por disputas e estratégias típicas de momentos decisivos da política?

Aguardar

Nas próximas semanas, os bastidores da política local devem responder a essas perguntas. Enquanto isso, vemos movimentação nas redes sociais de pessoas de olho na cadeira do Executivo… Vamos aguardar os próximos capítulos.