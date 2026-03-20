Estamos de Olho, edição 1385 (20/03/2026)

Tensão

O cenário político segue instável e cercado de incertezas. Nos bastidores, a pergunta é uma só: o que vai acontecer nos próximos dias? Semanas? Meses?

Comissão

A comissão processante instaurada na Câmara avança em seus trabalhos, analisando as denúncias com diversos pontos a serem esclarecidos. O processo segue ganhando novos capítulos.

Muita coisa

Solicitações, entregas e análises de documentos passaram a ditar o ritmo das investigações. Cada papel pode pesar no desfecho e aumentar ainda mais a tensão política.

Oitivas

Os depoimentos de envolvidos começam a dar voz ao processo. É nesse momento que versões se confrontam e o cenário pode mudar.

Expectativa e incerteza

Sem definição clara, o clima é de cautela. O desfecho ainda é imprevisível, e os próximos passos da comissão devem ser decisivos para o rumo político da cidade.

Novo

Depois de um período de espera, a Secretaria de Esportes finalmente tem um titular definido. A nomeação coloca fim a uma lacuna que já começava a incomodar quem acompanha a área.

Já conhecido

O escolhido é Antônio Marmo, aposentado do Banco do Brasil e figura já conhecida na cidade. A expectativa gira em torno de como sua experiência será traduzida na gestão pública. Boa sorte!

Desafios

A nova gestão assume uma pasta com demandas acumuladas. É correr atrás do tempo para que possa organizar tantos assuntos que devem entrar na pauta.

Peças faltando

Enquanto a Secretaria de Esportes ganha um titular, outras áreas estratégicas seguem sem definição. Administração, Recursos Humanos e até a função de assessor especial de governo continuam em aberto.

Interino

A manutenção de cargos-chave sob comando interino levanta questionamentos. Em momentos de estabilidade, já seria um ponto de atenção, mas em meio a uma “crise política” (devido à instabilidade que uma processante naturalmente causa), pesa ainda mais.

Articulação?

Nos bastidores, a expectativa era de movimentação política mais intensa por parte do Executivo. Até aqui, o que se vê é um cenário de pouca articulação… pelo menos publicamente.

Estratégico?

A falta de anúncios e de movimentos mais claros levanta dúvidas. Trata-se de cautela calculada ou dificuldade de construção política? Em política, o silêncio raramente é neutro.

Tempo, tempo…

Com uma comissão processante em andamento, o tempo joga contra. A ausência de definições pode custar caro, seja na gestão interna ou na leitura política que a cidade faz do momento.

Camelódromo

E o antigo camelódromo? A pergunta segue sem resposta. Após a demolição na gestão anterior, o espaço hoje funciona, na prática, como um estacionamento improvisado.

Sem destino

Sem obra iniciada, o local virou símbolo de indefinição. Enquanto isso, veículos ocupam a área sem qualquer tipo de regularização.

Alerta

A onda de furtos na área central acende o sinal de alerta entre comerciantes. Casos recentes envolvem desde objetos de menor valor até mercadorias mais significativas.

Preocupação

O sentimento é de insegurança crescente. Para quem vive do comércio, cada ocorrência representa prejuízo direto e aumenta a pressão por medidas mais efetivas.

Discurso

Alguns vereadores seguem firmes no papel de apontar problemas da cidade. O tom crítico é constante nas sessões e nas redes.

E a solução?

A pergunta que fica é outra: onde estão as propostas? Cobrar faz parte do mandato, mas apresentar caminhos também é esperado por quem acompanha o trabalho legislativo.

Homenagem

Por falar em Câmara, nesta sexta-feira (20), o plenário será palco de uma noite especial em reconhecimento às mulheres.

Reconhecimento

Personalidades escolhidas pelos vereadores serão homenageadas em um evento que destaca trajetórias e contribuições relevantes para a cidade.

Cenário

Entre investigações em andamento, cargos indefinidos, obras paradas e demandas acumuladas, o cenário político-administrativo segue exigindo respostas mais claras.

Cobrança

A população observa, cobra e aguarda. Seja no Executivo ou no Legislativo, o momento pede mais do que discursos: pede ação, planejamento e direção.