Estamos de Olho, edição 1385 (20/03/2026)

Tensão
O cenário político segue instável e cercado de incertezas. Nos bastidores, a pergunta é uma só: o que vai acontecer nos próximos dias? Semanas? Meses?
Comissão
A comissão processante instaurada na Câmara avança em seus trabalhos, analisando as denúncias com diversos pontos a serem esclarecidos. O processo segue ganhando novos capítulos.
Muita coisa
Solicitações, entregas e análises de documentos passaram a ditar o ritmo das investigações. Cada papel pode pesar no desfecho e aumentar ainda mais a tensão política.
Oitivas
Os depoimentos de envolvidos começam a dar voz ao processo. É nesse momento que versões se confrontam e o cenário pode mudar.
Expectativa e incerteza
Sem definição clara, o clima é de cautela. O desfecho ainda é imprevisível, e os próximos passos da comissão devem ser decisivos para o rumo político da cidade.
Novo
Depois de um período de espera, a Secretaria de Esportes finalmente tem um titular definido. A nomeação coloca fim a uma lacuna que já começava a incomodar quem acompanha a área.
Já conhecido
O escolhido é Antônio Marmo, aposentado do Banco do Brasil e figura já conhecida na cidade. A expectativa gira em torno de como sua experiência será traduzida na gestão pública. Boa sorte!
Desafios
A nova gestão assume uma pasta com demandas acumuladas. É correr atrás do tempo para que possa organizar tantos assuntos que devem entrar na pauta.
Peças faltando
Enquanto a Secretaria de Esportes ganha um titular, outras áreas estratégicas seguem sem definição. Administração, Recursos Humanos e até a função de assessor especial de governo continuam em aberto.
Interino
A manutenção de cargos-chave sob comando interino levanta questionamentos. Em momentos de estabilidade, já seria um ponto de atenção, mas em meio a uma “crise política” (devido à instabilidade que uma processante naturalmente causa), pesa ainda mais.
Articulação?
Nos bastidores, a expectativa era de movimentação política mais intensa por parte do Executivo. Até aqui, o que se vê é um cenário de pouca articulação… pelo menos publicamente.
Estratégico?
A falta de anúncios e de movimentos mais claros levanta dúvidas. Trata-se de cautela calculada ou dificuldade de construção política? Em política, o silêncio raramente é neutro.
Tempo, tempo…
Com uma comissão processante em andamento, o tempo joga contra. A ausência de definições pode custar caro, seja na gestão interna ou na leitura política que a cidade faz do momento.
Camelódromo
E o antigo camelódromo? A pergunta segue sem resposta. Após a demolição na gestão anterior, o espaço hoje funciona, na prática, como um estacionamento improvisado.
Sem destino
Sem obra iniciada, o local virou símbolo de indefinição. Enquanto isso, veículos ocupam a área sem qualquer tipo de regularização.
Alerta
A onda de furtos na área central acende o sinal de alerta entre comerciantes. Casos recentes envolvem desde objetos de menor valor até mercadorias mais significativas.
Preocupação
O sentimento é de insegurança crescente. Para quem vive do comércio, cada ocorrência representa prejuízo direto e aumenta a pressão por medidas mais efetivas.
Discurso
Alguns vereadores seguem firmes no papel de apontar problemas da cidade. O tom crítico é constante nas sessões e nas redes.
E a solução?
A pergunta que fica é outra: onde estão as propostas? Cobrar faz parte do mandato, mas apresentar caminhos também é esperado por quem acompanha o trabalho legislativo.
Homenagem
Por falar em Câmara, nesta sexta-feira (20), o plenário será palco de uma noite especial em reconhecimento às mulheres.
Reconhecimento
Personalidades escolhidas pelos vereadores serão homenageadas em um evento que destaca trajetórias e contribuições relevantes para a cidade.
Cenário
Entre investigações em andamento, cargos indefinidos, obras paradas e demandas acumuladas, o cenário político-administrativo segue exigindo respostas mais claras.
Cobrança
A população observa, cobra e aguarda. Seja no Executivo ou no Legislativo, o momento pede mais do que discursos: pede ação, planejamento e direção.