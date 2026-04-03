Estamos de Olho, edição 1387 (03/04/2026)

Retrato de Itapeva e região

O conjunto de notícias produzidas ao longo destes últimos dias revela mais do que acontecimentos isolados, desenha um retrato fiel da realidade vivida pela população de Itapeva e cidades vizinhas. Entre avanços, desafios e reflexões, os temas abordados dialogam diretamente com o cotidiano da comunidade e expõem questões que merecem atenção contínua.

Segurança pública

As ocorrências policiais, com prisões relacionadas ao tráfico de drogas e solicitações de reforço na atuação da Guarda Civil Municipal, evidenciam uma preocupação recorrente: a segurança. Apesar das ações efetivas das forças policiais, o cenário ainda exige vigilância constante e políticas públicas que atuem não apenas na repressão, mas também na prevenção.

Riscos que persistem

O grave acidente registrado na rodovia Raposo Tavares traz à tona um problema frequente nas estradas da região. Tragédias como essa não apenas causam dor imediata, mas também levantam questionamentos sobre segurança viária, fiscalização e condições das rodovias. A investigação das causas será essencial, mas a prevenção precisa ser prioridade permanente. Duplicação da SP-258 é um sonho antigo.

Tensão no cenário municipal

No campo político, o município vive um momento de atenção redobrada. Os vereadores que integram a comissão processante responsável por apurar denúncias contra a prefeita já concluíram a fase de oitivas de testemunhas. A próxima etapa deve ocorrer na semana que vem, com o depoimento da própria chefe do Executivo municipal.

Em frente

Diante desse avanço no processo, cresce a expectativa nos bastidores políticos e também entre a população. A previsão é de que, até o final deste mês, o Legislativo possa levar a plenário a votação que decidirá pela cassação ou não do mandato da prefeita. O desfecho desse processo poderá impactar diretamente os rumos administrativos e políticos da cidade.

Marca

Esse é um ponto a ser pensado pela prefeita daqui pra frente: qual a marca do atual governo? A pergunta se faz coerente para que os munícipes se lembrem de algo marcante realizado no mandato.

Marca II

Imagino que se você parar e pensar uns minutos, consegue se lembrar de alguns feitos, sejam bons ou ruins, de gestões anteriores. “O Mário é lembrado por isso, o Cavani por aquilo”. É assim por diante.

Iniciativas populares

Estão em falta neste momento, devemos concordar. Iniciativas populares são as que fazem os olhos do cidadão brilhar, que semeiam o desejo de se fazer presente em determinado local, evento.

Temas polêmicos e constantes

Saúde, educação, infraestrutura, esporte, lazer, segurança, entre outros temas que envolvem a municipalidade e que são pauta presente a todo momento. Afinal, o povo quer moradia, remédios nas prateleiras da farmácia municipal, trabalho digno, saúde de qualidade, eventos esportivos prestigiar com amigos e familiares…

O sentido da Páscoa

Em meio à proximidade da Páscoa, período tradicionalmente marcado pela reflexão, os acontecimentos locais convidam a um olhar mais profundo sobre valores como empatia, solidariedade e renovação. Mais do que um momento simbólico, trata-se de uma oportunidade para repensar atitudes individuais e coletivas diante dos desafios enfrentados diariamente.