Estamos de Olho, edição 1388 (10/03/2026)

VAGAS

Estacionar no centro de Itapeva tem se tornado um verdadeiro desafio. Encontrar uma vaga, especialmente aos sábados, já beira o impossível. O crescimento do fluxo de veículos não foi acompanhado por soluções eficazes, e quem precisa resolver algo rápido acaba perdendo tempo (e paciência) rodando quarteirões.

TRÂNSITO

E por falar em mobilidade, há pontos da cidade que exigem atenção urgente. Um deles é o cruzamento na parte alta do Lar Vicentino, onde a falta de organização e visibilidade pode resultar em acidentes a qualquer momento. Antes que o pior aconteça, é necessário agir.

ATENÇÃO

O problema, no entanto, não se resume à estrutura viária. Em diversos trechos da cidade, o comportamento dos motoristas também preocupa. Distração, pressa e desrespeito às regras básicas tornam o trânsito ainda mais perigoso. A responsabilidade é coletiva.

PRAZO

Quinze dias. Esse é o tempo que, ao que tudo indica, os vereadores terão para julgar a prefeita em sessão extraordinária, no âmbito da Comissão Processante aberta recentemente. Um período curto para uma decisão de grande impacto político e administrativo.

PROCESSO

Testemunhas já foram ouvidas, assim como a própria prefeita, em oitivas conduzidas pelos parlamentares. A fase documental segue em andamento. Agora, cabe à comissão elaborar o relatório final que servirá de base para a decisão em plenário.

DECISÃO

Resta a dúvida: o que pesará mais no momento da votação? O conteúdo técnico do relatório ou as articulações políticas de bastidores? A resposta a essa pergunta pode definir não apenas o desfecho do processo, mas também o rumo político da cidade.

EXPECTATIVA

A Comissão Processante segue no centro das atenções e movimenta os bastidores políticos de Itapeva. O assunto domina conversas e alimenta uma sensação coletiva de incerteza. Afinal, o que vem pela frente?

CLIMA

Há um ar diferente na cidade. Não apenas de curiosidade, mas de apreensão. A indefinição sobre os rumos da administração municipal acaba refletindo diretamente no dia a dia da população.

SENSAÇÃO

Para muitos, cresce também um sentimento silencioso de abandono. Como se a cidade estivesse em compasso de espera, aguardando uma definição que ainda não chegou, independentemente de qual seja.

DESFECHO

Mais do que o resultado em si, o que a população parece esperar é uma resposta. Uma decisão clara que traga estabilidade e permita que Itapeva volte a olhar para frente, sem o peso constante da dúvida.

EXPECTATIVA

No fim das contas, o que a população sempre esperou, e ainda espera, da política local é algo simples: responsabilidade, transparência e compromisso com a cidade. Mais do que disputas ou embates, o cidadão quer ver resultados concretos.

ATUAÇÃO

A atuação dos vereadores, neste momento, é observada de perto. Cabe a eles conduzir o processo com seriedade e isenção, garantindo que o interesse público esteja acima de qualquer posicionamento político. Não somente na Comissão Processante, mas em seus mandatos. A população está atenta.

GESTÃO

Já da prefeita, espera-se postura, clareza e responsabilidade diante dos fatos. Em momentos de crise, a forma como se conduz uma gestão diz muito mais do que em tempos de normalidade.

RESPOSTA

No fim, a resposta que virá das urnas em 2028, ou das decisões políticas atuais, será reflexo direto do que está sendo construído agora. A população acompanha, avalia e, sobretudo, não esquece.