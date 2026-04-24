Estamos de Olho, edição 1390 (24/04/2026)

Política em ebulição

A cassação da prefeita Adriana Duch e a posse do agora prefeito Generci Neves colocam Itapeva em mais um capítulo de instabilidade política. Uma sessão longa, com mais de 10 horas, terminou com cinco condenações suficientes para a perda do mandato, mesmo com outras seis acusações sendo rejeitadas.

Divisão dentro da própria comissão

Um dos pontos que mais chama atenção é a divergência dentro da Comissão Processante. Enquanto o presidente apontou ausência de elementos para responsabilização, o relator teve entendimento contrário. A diferença de leitura sobre os mesmos fatos levanta questionamentos sobre a consistência das conclusões.

Votos e posicionamentos

A votação mostrou um plenário dividido: houve vereadores que mantiveram posição firme pela cassação, outros pela absolvição, e alguns com votos alternados. O cenário evidencia que o julgamento não foi unânime e teve diferentes interpretações ao longo dos quesitos.

O custo para a população

Em meio a embates políticos, a população acompanha mudanças bruscas na gestão. Projetos podem ser interrompidos, decisões ficam mais lentas e a instabilidade impacta diretamente o dia a dia da cidade.

Nova gestão, velhos desafios

Com a mudança no comando do Executivo, a nova gestão assume com demandas urgentes e sob forte atenção pública, em um ambiente ainda politicamente sensível.

Emendas impositivas

Um dos pontos que resultaram em condenação foi o não pagamento de emendas impositivas. A acusação apontou descumprimento do orçamento, enquanto a defesa questionou a ausência de indicação concreta de emendas não pagas.

Dispensas de licitação

Outro tema decisivo envolveu contratações sem licitação. A denúncia apontou uso excessivo e irregular do mecanismo, enquanto a defesa alegou redução desses procedimentos e contestou os valores apresentados.

Reconhecimento de dívidas

Também pesou na decisão o uso do instrumento de reconhecimento de dívidas. O questionamento foi sobre despesas sem previsão orçamentária prévia, enquanto a defesa sustentou que os processos seguiram trâmites administrativos legais.

Saúde e cumprimento de prazos

O não cumprimento de prazos previstos em lei municipal para exames e cirurgias também foi considerado. De um lado, a acusação fala em omissão; do outro, a defesa aponta dificuldades práticas e ausência de responsabilidade direta.

Decoro e conjunto das ações

A questão do decoro foi analisada a partir do conjunto das acusações. Para parte dos vereadores, houve incompatibilidade com o cargo; para outros, não houve elementos novos além dos já discutidos.

Tarifa Zero

A acusação de uso indevido de recursos da educação no programa Tarifa Zero não atingiu votos suficientes. A defesa negou qualquer irregularidade e apontou falta de base documental.

Imóvel do Bolsa Família

A locação de um imóvel que teria ficado sem uso também foi debatida. A denúncia apontou desperdício, enquanto a defesa apresentou registros de utilização do espaço.

Doação de armas

A transferência de armamentos da Guarda Civil para outro município dividiu opiniões. A acusação apontou falhas legais, enquanto a defesa sustentou que o procedimento seguiu normas vigentes.

Requerimentos e transparência

Outro ponto envolveu a suposta falta de resposta a requerimentos da Câmara. A defesa alegou ausência de comprovação de recebimento desses documentos.

Proteção animal

Houve ainda discussão sobre o cumprimento de leis de proteção animal. A responsabilização direta da prefeita foi questionada durante a análise.

Isenções de impostos sob análise

A concessão de isenções de IPTU também foi tema de debate, com acusações de prejuízo à arrecadação e defesa apontando falta de provas concretas.

Manifestação após a cassação

Após o encerramento da sessão, Adriana Duch publicou um vídeo em suas redes sociais comentando a decisão. Na gravação, classificou o momento como “um dia triste para a cidade”, citando os impactos das mudanças na administração.

Judicialização do caso

Na mesma manifestação, Adriana Duch afirmou que pretende recorrer à Justiça para tentar reverter a decisão e sustenta que buscará comprovar sua inocência nos meios legais.

E agora?

A decisão encerra o processo na esfera político-administrativa, mas o debate segue. Entre interpretações, votos divididos e impactos diretos na gestão, a cidade continua acompanhando de perto os próximos capítulos.