Estamos de Olho, edição 1392 (15/05/2026)

Incerteza no Executivo

A política regional segue vivendo dias de indefinição. Em algumas cidades, decisões judiciais, recursos e disputas políticas têm provocado mudanças constantes no comando das prefeituras, deixando a população sem saber quem realmente está à frente do Executivo. Nos corredores políticos, o clima é de cautela e expectativa a cada nova movimentação.

Secretariado incompleto em Itapeva

Em Itapeva, a formação do primeiro escalão ainda segue em ritmo lento. Apesar dos anúncios recentes feitos pelo prefeito Generci Assis Neves, diversas pastas continuam sem definição oficial. Atualmente, o município possui 15 secretarias, mas parte delas segue sem um titular efetivamente anunciado.

Bastidores apontam resistência de nomes convidados

Nos bastidores políticos, comentários apontam que alguns nomes procurados para assumir secretarias estariam evitando aceitar o convite neste momento. O principal motivo seria justamente a instabilidade política envolvendo o comando do Executivo e a possibilidade de novas decisões judiciais relacionadas à ex-prefeita Adriana Duch..

Base governista fortalece apoio ao Executivo

Na Câmara Municipal, o clima atualmente é de forte alinhamento com a gestão de Generci. Vereadores considerados da base têm demonstrado apoio quase integral às ações do Executivo. Obras e serviços realizados pela Prefeitura vêm sendo constantemente divulgados e elogiados nas redes sociais dos próprios parlamentares.

O peso da régua política

Chamou atenção nos bastidores o fato de que algumas ações comemoradas atualmente já eram realizadas em administrações anteriores, mas na época recebiam pouca repercussão ou até críticas por parte de vereadores que hoje ocupam posição de apoio à gestão. A mudança de postura alimenta discussões sobre o chamado “peso da régua política”, que muitas vezes varia conforme quem ocupa o poder.

Calçadão virou assunto nos corredores políticos

Outro assunto comentado nos últimos dias envolve a pintura realizada no calçadão Dr. Pinheiro. A ação foi divulgada e celebrada pela atual administração, mas, após as chuvas do último final de semana, munícipes passaram a apontar desgaste e descascamento da pintura nova. A situação rapidamente repercutiu entre a população.

Silêncio sobre a qualidade

O que também gerou comentários foi a ausência de questionamentos mais firmes por parte de vereadores sobre a execução do serviço. Opositores dizem que, em outras gestões (inclusive da Duch), problemas semelhantes provavelmente renderiam requerimentos, cobranças públicas e debates na tribuna.

Reflexos diretos

A indefinição política acaba refletindo diretamente no funcionamento da máquina pública. Secretarias sem comando definitivo enfrentam dificuldades para avançar em planejamentos, projetos e tomadas de decisão. Em áreas essenciais como saúde, infraestrutura e assistência social, a expectativa da população é por estabilidade e continuidade administrativa.

Segurança pública segue entre as maiores preocupações

Enquanto o cenário político domina as conversas nos bastidores, questões do cotidiano continuam exigindo atenção das autoridades. Casos recentes envolvendo violência doméstica, furtos e ocorrências policiais reforçam a cobrança da população por ações mais efetivas na área da segurança pública em toda a região.

Foco na cidade

Em meio às disputas políticas e incertezas administrativas, moradores seguem cobrando que o foco principal permaneça nos problemas reais da cidade: saúde, geração de empregos, manutenção urbana e atendimento público. A avaliação de muitos é que a política precisa encontrar estabilidade para que os serviços avancem com mais eficiência.

Cassação movimenta cenário em Ribeirão Branco

Em Ribeirão Branco, a decisão da Justiça Eleitoral que cassou o prefeito Tuca Ribas e o vice-prefeito Alessandro Teixeira também segue repercutindo fortemente na região. O caso ampliou ainda mais as discussões sobre judicialização da política e instabilidade administrativa nos municípios do sudoeste paulista.

CP aumenta tensão em Buri

Já em Buri, a abertura de uma Comissão Processante contra o prefeito Germano Peschel elevou a temperatura política no município. O chefe do Executivo afirma que o processo possui motivação política, enquanto vereadores defendem a legitimidade da apuração. O episódio reforça o clima de tensão entre Executivo e Legislativo observado em diferentes cidades da região.

Bota casaco, tira casaco…

Assim como citamos no Editorial, enquanto a atual gestão tenta consolidar sua equipe e dar andamento à administração, uma nova decisão judicial ainda é aguardada após recurso apresentado pela ex-prefeita Adriana Duch. Nos bastidores, o clima segue de expectativa e cautela, reforçando a sensação de “bota casaco, tira casaco” que marcou os últimos meses da política local.

Novela política deve ganhar novos capítulos

A impressão nos corredores políticos é de que a disputa pelo comando do Executivo ainda está longe de um desfecho definitivo. Aliados de ambos os grupos seguem acompanhando os desdobramentos jurídicos, enquanto a população aguarda estabilidade administrativa para que os debates políticos deem lugar às demandas da cidade. Seguimos de olho…