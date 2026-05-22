Estamos de Olho, edição 1393 (22/05/2026)

Enredo

A política de Itapeva virou uma verdadeira novela institucional. Em menos de um mês, a cidade assistiu a cassação, liminares, retornos ao cargo, troca de comando na Prefeitura e até a renúncia do vice-prefeito.

Instabilidade

A alternância entre decisões judiciais e movimentações políticas trouxe um cenário de insegurança administrativa. Secretários entram, saem e retornam, enquanto servidores e população acompanham um ambiente de incerteza dentro do Executivo Municipal.

Reviravolta

Após nova decisão liminar da Justiça, a prefeita Adriana Duch Machado retornou ao comando da Prefeitura de Itapeva, reacendendo debates sobre os desdobramentos jurídicos e políticos do processo de cassação.

Renúncia

O então vice-prefeito Generci Neves anunciou oficialmente sua renúncia ao cargo, alegando insegurança jurídica diante das constantes mudanças no comando do município. A decisão surpreendeu o cenário político local.

Desgaste

Enquanto o embate político e jurídico segue, quem sente os impactos é a população. Projetos desaceleram, decisões administrativas ficam indefinidas e cresce o sentimento de desgaste, infelizmente..

Incerteza

Sem vice-prefeito, Itapeva agora vive um novo capítulo político. Caso haja novos afastamentos da prefeita, o presidente da Câmara poderá assumir temporariamente o Executivo, enquanto a cidade segue acompanhando os próximos capítulos dessa disputa.

Fôlego

Em seus pronunciamentos, a prefeita demonstra disposição para retomar projetos que ficaram parados em meio a tudo isso, afirmando que pretende atender aos anseios da população e reorganizar setores considerados estratégicos da gestão.

Mudanças

O governo já começa a apresentar alterações internas. Secretários e cargos de confiança passam por mudanças, enquanto novas nomeações devem ser anunciadas nos próximos dias, redesenhando o grupo político-administrativo da prefeita. É a hora.

Pressão

O momento exige respostas rápidas. Há setores da administração que enfrentam cobranças da população e necessitam de atenção imediata, especialmente diante de demandas acumuladas nas últimas semanas de instabilidade política.

Pendências

Projetos, serviços e decisões administrativas que acabaram desacelerados ou interrompidos durante o período de indefinição política agora precisam ser retomados. A expectativa é de que a gestão acelere ações consideradas prioritárias

Desafio

Mais do que reorganizar a equipe, Adriana Duch terá o desafio de recuperar a estabilidade administrativa e política do município, em um momento em que a população acompanha de perto cada movimentação no Paço Municipal.

Caminhos

Ao agora ex-vice-prefeito Generci Neves, fica o desejo de boa sorte em sua trajetória pessoal e profissional. Em meio a um dos períodos mais conturbados da política itapevense, seu nome também passa a integrar um capítulo marcante da história recente do município.

Expectativa

À prefeita Adriana Duch, o desejo é de equilíbrio, responsabilidade e êxito à frente da administração municipal. Itapeva precisa de medidas urgentes, decisões firmes e ações que realmente cheguem à população, especialmente nas áreas mais sensíveis e cobradas pela comunidade.

Olhar Atento

Seguimos acompanhando de perto os desdobramentos da política e da administração pública de Itapeva, sempre atentos aos acontecimentos que impactam diretamente a vida da população. Acima de disputas e interesses políticos, permanece a torcida para que o melhor aconteça em favor do povo itapevense.