Estamos de Olho, edição 1395 (05/06/2026)

NOVO FÔLEGO

A chegada de Bruno Pitangui à Secretaria de Esportes traz consigo uma palavra importante: disposição. Quem acompanha o setor sabe dos desafios acumulados ao longo dos anos, mas o novo secretário demonstra vontade de construir uma nova história. É cedo para avaliações definitivas, mas o entusiasmo inicial é um bom sinal.

A HORA DA PRÁTICA

A expectativa agora é transformar projetos em resultados concretos. O esporte de Itapeva possui potencial enorme e merece voltar a ocupar posição de destaque na região. Inclusive, bateu saudades da época em que o fundador do Ita News, Kiko Carli, esteve à frente do esporte Itapevense, em projetos com a “Sapongada”. Bons tempos…

CIDADE MAIS LIMPA

Um detalhe que não passa despercebido é a maior agilidade nos serviços de limpeza urbana. Equipes estão presentes em diversos bairros e o cronograma divulgado nas redes sociais permite que a população acompanhe os trabalhos e cobre quando necessário.

ORGANIZAÇÃO GERA CONFIANÇA

Quando existe planejamento e transparência, o resultado aparece. A divulgação antecipada dos serviços é uma medida simples, mas que aproxima o cidadão da administração pública.

DESTAQUE REGIONAL

O Destaque Empresarial 2026 cumpriu seu papel de valorizar quem gera emprego, renda e desenvolvimento. O reconhecimento ultrapassou as fronteiras de Itapeva, envolvendo também empresários de Itaberá, Nova Campina e Ribeirão Branco.

PRESENÇAS

A presença do prefeito de Ribeirão Branco, Tuca Ribas, demonstra prestígio e respeito pelo evento. O vereador Leandro, de Nova Campina, também marcou presença, reforçando a importância da integração regional quando o assunto é desenvolvimento econômico.

NOTA 10

Alguns parceiros foram fundamentais para o sucesso do Destaque Empresarial e merecem reconhecimento especial: Fontana Eventos, Ana Lucia Buffet, Jair Supercap, Studio Lopes, Espaço Madrid, Junior Costa e Grupo Sol Nascente. Quando profissionais comprometidos trabalham juntos, o resultado aparece naturalmente.

RECURSO

O anúncio de R$ 1,5 milhão destinado por Maurício Neves representa uma conquista importante para Itapeva. Em tempos de orçamento apertado, recursos extras significam mais investimentos, mais obras e mais qualidade de vida para a população.

PRIME NAS RUAS

A nova edição da Revista Prime circula pela região. Conteúdo elegante, leitura agradável e temas relevantes ligados ao universo jurídico, empresarial e contábil, a publicação reforça sua proposta de oferecer informação de qualidade.

VALE A LEITURA

Em tempos de excesso de informação e escassez de conteúdo aprofundado, encontrar uma revista que valoriza análise, conhecimento e boas histórias é sempre uma boa notícia.

SAÚDE

A nomeação de Márcia Belém para a Secretaria de Saúde foi recebida com bons olhos por parte do meio político. Com bagagem administrativa e conhecimento da área, chega com a missão de dar continuidade aos trabalhos e enfrentar um dos setores mais sensíveis da gestão pública.

CONSENSO RARO

Nos bastidores, comenta-se que a escolha agradou inclusive aos vereadores. Em tempos de divergências constantes, uma nomeação que reúne elogios de diferentes grupos políticos chama a atenção e pode facilitar o diálogo entre Executivo e Legislativo.

PEÇAS AINDA FALTANDO

Apesar das recentes definições, a estrutura administrativa ainda não está completa. Pastas importantes, como Governo e Relações Institucionais e Finanças, seguem sob comando interino. A expectativa é que os nomes definitivos sejam anunciados em breve.

XADREZ

Secretarias estratégicas não são preenchidas apenas por critérios técnicos. Elas costumam fazer parte de um jogo de articulação e confiança, especialmente quando envolvem relacionamento político e gestão financeira.

SILÊNCIO LEGISLATIVO

Quem acompanha o dia a dia da Câmara percebe uma mudança de ritmo. As discussões perderam intensidade, o clima parece mais “ameno” e até mesmo as divulgações de matérias institucionais diminuíram consideravelmente.

MAR CALMO?

A pergunta que fica é: a calmaria representa harmonia entre os poderes ou apenas uma pausa antes de novos embates? Na política, silêncio nem sempre significa ausência de movimento. Muitas vezes, as articulações mais importantes acontecem longe dos microfones e das transmissões ao vivo.

JUNHO COMEÇOU

Entre mudanças no secretariado, recursos anunciados, uma Câmara mais silenciosa e os primeiros movimentos de quem pensa em 2026, a política local parece viver um período de reorganização. O cenário é de aparente tranquilidade, mas quem acompanha os bastidores sabe que o tabuleiro nunca para. Junho apenas começou, e muita coisa ainda deve acontecer. Seguimos de Olho…