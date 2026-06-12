Estamos de Olho, edição 1396

É do Brasil

A Copa do Mundo começa neste fim de semana e, com ela, renascem a expectativa, a torcida e o sentimento de união que só o futebol consegue despertar. Em Itapeva, a Praça de Eventos já recebeu as cores do Brasil em uma ação que envolveu estudantes e esportistas, mostrando que, mais do que um torneio, a Copa continua sendo um momento de celebração coletiva e de esperança para milhões de brasileiros.

Duas Festas

Neste sábado, a Praça Anchieta receberá dois atrativos: a transmissão do jogo do Brasil em telão e a tradicional Festa do Nho Bentuca. A dúvida é natural: o mesmo público para ambos os eventos? A coincidência de datas pode fortalecer o movimento no centro da cidade ou dividir as atenções. Não seria interessante o telão na Praça de Eventos, aproveitando a decoração do local?

Vidas em 1° Lugar

O anúncio das obras de modernização do trevo de acesso a Buri, na SP-258, foi recebido com expectativa pela população. Conhecido pelos inúmeros acidentes registrados ao longo dos anos, o local se tornou símbolo de uma demanda antiga por mais segurança. Independentemente das questões políticas, o que mais importa é que investimentos em infraestrutura viária significam a possibilidade de preservar vidas.

Silêncio

A Câmara Municipal de Itapeva segue funcionando, mas a percepção de parte da população é de um período de pouca visibilidade dos vereadores. Fora as sessões e alguns posicionamentos pontuais, como um vídeo recente do Marcelo Poli falando sobre a saúde pública, pouco se vê de debates ou discussões ganhando destaque. Será apenas uma fase mais discreta ou os temas importantes estão deixando de chegar ao conhecimento da população?

Bastidores ou Paralisação?

Na política, nem todo trabalho acontece diante das câmeras. As articulações ocorrem nos bastidores e só aparecem quando os resultados surgem. Ainda assim, a comunicação com a população continua sendo fundamental. Quando as informações são escassas, cresce a sensação de que nada está acontecendo. Afinal, o silêncio é sinal de trabalho ou de falta dele?

Mais Perto

A prefeita de Itapeva realizou nesta semana o primeiro Gabinete Itinerante, atendendo moradores diretamente na Praça Anchieta. A iniciativa foi bem recebida até mesmo por muitos dos chamados “politiqueiros da internet”, que costumam acompanhar e comentar os acontecimentos da cidade. O desafio agora é fazer com que a ação não fique restrita ao centro. Os bairros também têm reivindicações, necessidades e histórias para contar. O povo quer e precisa ser ouvido.

Saúde na região

Capão Bonito inaugura neste sábado (13), às 10 horas, a nova UBSF Jardim Santa Isabel “Vereador Abner Baptista da Silveira”, localizada na Rua Arnold Schutt, nº 3823, no bairro Santa Isabel. A nova unidade representa mais uma conquista para a saúde pública do município, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo mais conforto e dignidade à população. Investimentos em saúde nunca devem ser vistos como gasto, mas como prioridade.

Jovens na Política

O Parlamento Jovem da Câmara voltou a se reunir nesta quarta-feira (10) para mais uma etapa de formação dos estudantes participantes. Desta vez, as palestras abordaram temas atuais e relevantes, como o combate ao bullying, a violência no ambiente escolar e a comunicação digital. Em tempos de redes sociais e polarização, ensinar cidadania, respeito e diálogo aos jovens é um investimento que pode render frutos para toda a sociedade.

Buracos na cidade

As reclamações envolvendo serviços da Sabesp continuam frequentes em Itapeva. Quando uma rua é recuperada, não demora muito para surgir uma nova intervenção e, consequentemente, um novo remendo. O resultado é um asfalto irregular e a sensação de desperdício de dinheiro público. Está na hora da Prefeitura e Sabesp sentarem à mesma mesa para alinhar melhor essas ações.

Luz é Segurança

Com os dias mais curtos e as noites chegando mais cedo, a iluminação pública se torna ainda mais importante. Ruas escuras representam insegurança para quem volta do trabalho, para estudantes e para moradores em geral. Se a lâmpada da sua rua está queimada, acione a Elektro. Mais do que conforto, iluminação é uma questão de segurança e um direito da população.

E o Calçadão?

Uma pergunta está sem resposta para muitos munícipes: o que será feito com a pintura do Calçadão Dr. Pinheiro? A intervenção perdeu rapidamente a aparência inicial após a ação do tempo e das chuvas. Haverá uma nova pintura? Uma revitalização completa? É um importante ponto da cidade. Nosso comércio merece ganhar um brilho!

Nota 10

A nota 10 desta edição vai para a jovem atleta itapevense Luana Alice Ferraz Campolim. Aos 20 anos, ela vem colecionando conquistas nas corridas de rua e levando o nome de Itapeva aos pódios da região. Mais do que medalhas, sua trajetória é marcada por disciplina, persistência e amor pelo esporte. Um exemplo de dedicação que merece reconhecimento e aplausos.

Rumos de Itapeva

Itapeva vive um momento decisivo. Entre desafios antigos e novas oportunidades, a cidade precisa olhar para frente sem perder de vista suas prioridades. Investimentos em saúde, geração de empregos, infraestrutura, esporte e educação devem caminhar juntos para garantir desenvolvimento e qualidade de vida à população. Mais do que promessas, a população espera resultados concretos. O futuro de Itapeva será construído por decisões tomadas hoje. Seguimos de olho…