Estamos de Olho, edição 1397 (19/06/2026)

Respostas

A morte de um munícipe após atendimento na UPA de Itapeva segue cercada de questionamentos. A família busca entender o que aconteceu desde o momento do atendimento até os fatos posteriores que antecederam o falecimento. Informações apontam para uma ocorrência envolvendo a Guarda Civil Municipal, e agora cabe à Polícia Civil esclarecer todas as circunstâncias. Mais do que versões, a sociedade espera respostas. Transparência é fundamental para que a verdade apareça e para que qualquer dúvida seja devidamente esclarecida.

Política local

A decisão judicial publicada no último dia 17 anulando a cassação da prefeita Adriana Duch recoloca o cenário político de Itapeva em uma rota que muitos acreditavam já encerrada. Independentemente de posicionamentos políticos, trata-se de um fato relevante que impacta diretamente a administração municipal e o ambiente político da cidade.

Até quando a disputa?

A pergunta que surge naturalmente é: a Câmara Municipal pretende recorrer novamente? O direito ao recurso existe e deve ser respeitado. Mas também é legítimo questionar se não chegou o momento de virar a página e concentrar energias naquilo que realmente afeta a vida da população. A cidade precisa avançar.

O povo quer resultados

Enquanto os embates políticos ocupam espaço, a população continua cobrando aquilo que considera prioridade: melhorias na saúde, educação, infraestrutura, geração de oportunidades, moradia e qualidade de vida. O cidadão comum acompanha as discussões, mas espera ver ações concretas que produzam efeitos diretos no dia a dia dos bairros e das famílias.

Um exemplo positivo

Em meio às cobranças, vale destacar uma iniciativa que merece reconhecimento. Os recursos arrecadados com o leilão de bens inservíveis da Prefeitura, veículos e equipamentos que já não tinham utilidade para o serviço público, retornaram em forma de investimento. Nove novos veículos foram adquiridos e destinados às áreas de saúde, educação e assistência social. É um exemplo de como gestão do patrimônio público pode gerar benefícios reais para a população.

Onde estão os vereadores?

Não é a primeira semana que este espaço observa uma sensação de ausência por parte de boa parcela dos vereadores. A pergunta continua ecoando nas ruas e nas redes sociais: onde estão? O que estão fazendo? O silêncio chama atenção justamente porque contrasta com momentos recentes de intensa atividade política.

O silêncio da Câmara

As sessões que antes movimentavam a cidade, geravam debates acalorados e rendiam assunto durante toda a semana parecem ter entrado em modo econômico. Menos confrontos, menos discursos e menos repercussão. Isso é sinal de maturidade política? Estratégia? Ou simplesmente falta de protagonismo? O tempo dirá. Mas silêncio excessivo na política também merece atenção.

Brasil em campo e o frio como adversário

Nem só de política vive a cidade. Nesta sexta-feira, os olhos dos torcedores estarão voltados para a Seleção Brasileira. Em razão das baixas temperaturas, a transmissão em telão acontecerá no Ginásio da CCE, garantindo mais conforto ao público. E o frio promete continuar. As previsões indicam temperaturas ainda menores para os próximos dias. Se dentro de campo a emoção deve esquentar os ânimos, do lado de fora o agasalho seguirá sendo item obrigatório.

Para pensar

Entre investigações, decisões judiciais, cobranças populares e expectativas por melhorias, Itapeva segue vivendo um momento em que respostas, diálogo e resultados parecem ser as palavras mais aguardadas pela população. Afinal, a política passa, os debates terminam, mas as necessidades da cidade permanecem. Seguimos de olho…

Qual será o destino?

Hoje, a antiga Praça do Camelô funciona, na prática, como um grande estacionamento. Mas essa sempre foi a proposta para um dos espaços mais importantes da região central? A área tem potencial para muito mais: convivência, lazer, eventos e valorização urbana. O que será? E quando?

Mirante do Debret

O Mirante do Debret segue como uma das obras mais inutilizadas de Itapeva. Sem uso e sem perspectivas claras, a estrutura permanece cercada por questionamentos. É possível concluir e dar uma função ao espaço? Ou chegou o momento de definir outro destino para a área? O que não pode continuar é uma obra parada e perigosa, sem utilidade e exigindo cuidado constante.

Preparem os casacos

O frio deve ganhar força nos próximos dias em Itapeva e região. Além dos cuidados com a saúde, o período também pede atenção especial aos mais vulneráveis, especialmente idosos, crianças e pessoas em situação de rua. Que as baixas temperaturas sirvam de alerta para a prevenção, mas também para a solidariedade.