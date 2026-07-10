Estamos de Olho, edição 1400 (10/07/2026)

Hexa

O Brasil foi embora da Copa e deixou um vazio que só o futebol consegue explicar. Durante algumas semanas, o país inteiro acreditou que “agora vai”. Não foi dessa vez. O curioso é que a Seleção decepciona, o torcedor reclama, promete não criar expectativa… e quatro anos depois está lá de novo, acreditando como se fosse a primeira vez.

Arquibancada

Enquanto milhões acompanham a Copa pela televisão, em Itapeva os gramados do Ali Mohamad seguem recebendo seu próprio Mundial particular. Para quem disputa a Copa Cidade, a oitava de final de domingo vale tanto quanto uma final internacional.

Interior

O futebol amador continua fazendo algo que poucos conseguem: reunir famílias inteiras em torno de um campo, sem ingresso caro, camarote ou transmissão internacional. Talvez seja justamente essa simplicidade que mantém sua força.

Julho

Quermesses, festas julinas, futebol e férias escolares. O calendário do interior tem seus próprios marcadores de tempo. Em Itapeva e região, julho continua tendo cheiro de quentão, pastel e campeonato de bairro.

Promessas

Obras, investimentos e anúncios sempre chamam atenção. Mas o cidadão comum costuma medir a gestão pública por critérios mais simples: a rua sem buraco, o remédio disponível e a consulta marcada no prazo esperado.

Silêncio

A Câmara de Itapeva entrou em recesso parlamentar e, curiosamente, a cidade parece ter entrado junto. Menos debates, menos embates, menos notas oficiais e menos tensão política. Talvez seja coincidência. Talvez não.

Calmaria

Depois de meses de crises, disputas judiciais, sessões tumultuadas e manchetes políticas praticamente diárias, Itapeva vive dias incomuns de tranquilidade. A pergunta que fica é simples: a cidade finalmente encontrou estabilidade ou apenas está vivendo uma breve pausa antes do próximo capítulo?

Recesso

O recesso legislativo existe e é previsto em lei, mas os problemas da cidade não entram em férias. Saúde, infraestrutura, trânsito e segurança continuam exigindo atenção, mesmo quando os microfones do plenário estão desligados.

Corrida

Poucos esportes cresceram tanto nos últimos anos quanto a corrida de rua. O que antes era hábito de poucos virou estilo de vida para milhares de pessoas. Em Itapeva e região, basta olhar as praças e avenidas ao amanhecer para perceber que o movimento veio para ficar.

Legado

A comunidade da corrida regional perdeu nesta semana um de seus nomes mais conhecidos. André Gallo deixa amigos, parceiros de prova e uma lembrança que vai muito além das medalhas e dos quilômetros percorridos. Que ele descanse em paz.

Justiça

No caso envolvendo o atropelamento que vitimou André Gallo, a notícia de que o motorista responderá em liberdade dividiu opiniões, como costuma acontecer em casos semelhantes. Entre o sentimento de justiça da população e o que determina a legislação, quase sempre existe uma distância difícil de explicar para quem sofre a perda.

Proteção

A prisão de dois homens por suspeita de estupro de vulnerável em Capão Bonito é uma notícia que causa indignação, mas também reforça a importância da atuação das forças policiais e da rede de proteção à infância e adolescência. Alguns crimes chocam pela violência; outros, pela vulnerabilidade das vítimas.

Alerta

Casos envolvendo crianças e adolescentes exigem mais do que investigação e punição. Exigem vigilância da sociedade, diálogo dentro de casa e atenção permanente de todos os responsáveis pela proteção dos menores.

Interior

Cidade calma é desejo de qualquer morador. Cidade silenciosa demais, às vezes, desperta curiosidade no interior. Afinal, em Itapeva, quando ninguém está brigando por política, discutindo obra ou reclamando do trânsito, sempre aparece alguém perguntando: “Será que está tudo bem mesmo?”