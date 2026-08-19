Moradores relatam dificuldades em estrada no bairro da Várzea

Moradores do bairro da Várzea relatam dificuldades de circulação em uma estrada da região, que estaria prejudicada pelas condições do solo e pela queda de árvores.

Segundo os relatos, após as árvores caírem sobre a rede elétrica, os próprios moradores precisaram auxiliar na retirada, com apoio da Elektro.

Com a situação, além dos buracos e das condições da estrada, motoristas precisam fazer desvios para passar pelos trechos onde ainda há árvores.

Os moradores pedem atenção para a via e a realização dos serviços necessários para melhorar as condições de trânsito no local.