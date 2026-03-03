Sincomerciários da região de Itapeva promove evento em homenagem ao Dia da Mulher

Ação especial reunirá diversas atrações ao longo do dia 06 de março
O Sincomerciários da região de Itapeva promoverá, no dia 6 de março, um evento especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com uma programação diversificada voltada às comerciárias associadas.
A iniciativa acontecerá das 7h às 15h e contará com diversas atrações preparadas para proporcionar um dia de reconhecimento, acolhimento e valorização feminina. O objetivo é celebrar a importância da mulher na sociedade e no mercado de trabalho, além de fortalecer o vínculo entre o sindicato e suas associadas.
O evento integra as ações institucionais do Sincomerciários em defesa da valorização da mulher, do respeito e da promoção de iniciativas que vão além da proteção dos direitos trabalhistas, alcançando também o bem-estar e a qualidade de vida das trabalhadoras.
Confira a programação:
Itapeva
Das 7h30 às 15h
Presença dos alunos de Enfermagem da FAIT com testes rápidos
Das 08h às 12h
Degustação de brigadeiros com Jéssika Claro
Das 12h às 15h
Massagem com a Associação Luz da Visão
Das 07h20 às 12h
Massagem com as massoterapeutas Giullia Viana e Ana Carla
Itararé
A partir das 7h30
– Teste de acuidade visual, limpeza de óculos e teste nas lentes com a Ótica OPT
– Roda de conversa com a psicóloga Bruna Simão de Deus
Capão Bonito
Das 9h às 12h
Teste de acuidade visual e manutenção/higienização gratuita de óculos com a Óticas Diniz
Das 13h às 15h
Teste de acuidade visual e manutenção/higienização gratuita de óculos com a Óticas Diniz
Das 9h às 11h
Aferição de pressão arterial e testes de glicemia (diabetes) com a Secretaria Municipal de Saúde