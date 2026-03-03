Sincomerciários da região de Itapeva promove evento em homenagem ao Dia da Mulher

Ação especial reunirá diversas atrações ao longo do dia 06 de março

O Sincomerciários da região de Itapeva promoverá, no dia 6 de março, um evento especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com uma programação diversificada voltada às comerciárias associadas.

A iniciativa acontecerá das 7h às 15h e contará com diversas atrações preparadas para proporcionar um dia de reconhecimento, acolhimento e valorização feminina. O objetivo é celebrar a importância da mulher na sociedade e no mercado de trabalho, além de fortalecer o vínculo entre o sindicato e suas associadas.

O evento integra as ações institucionais do Sincomerciários em defesa da valorização da mulher, do respeito e da promoção de iniciativas que vão além da proteção dos direitos trabalhistas, alcançando também o bem-estar e a qualidade de vida das trabalhadoras.

Confira a programação:

Itapeva

Das 7h30 às 15h

Presença dos alunos de Enfermagem da FAIT com testes rápidos

Das 08h às 12h

Degustação de brigadeiros com Jéssika Claro

Das 12h às 15h

Massagem com a Associação Luz da Visão

Das 07h20 às 12h

Massagem com as massoterapeutas Giullia Viana e Ana Carla

Itararé

A partir das 7h30

– Teste de acuidade visual, limpeza de óculos e teste nas lentes com a Ótica OPT

– Roda de conversa com a psicóloga Bruna Simão de Deus

Capão Bonito

Das 9h às 12h

Teste de acuidade visual e manutenção/higienização gratuita de óculos com a Óticas Diniz

Das 13h às 15h

Teste de acuidade visual e manutenção/higienização gratuita de óculos com a Óticas Diniz

Das 9h às 11h

Aferição de pressão arterial e testes de glicemia (diabetes) com a Secretaria Municipal de Saúde