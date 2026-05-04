Evento Spark reúne mais de 200 participantes e fortalece a cultura de inovação em Itapeva

auditório do UNIGRUPOFAEF recebeu mais de 200 participantes durante a realização do evento Spark, iniciativa promovida pelo Sebrae-SP voltada à sensibilização de estudantes para o universo do empreendedorismo e da inovação. Com o tema ‘DNA empreendedor: descubra o fundador em você’, a ação apresentou oportunidades práticas para quem deseja transformar ideias em negócios e ingressar no ecossistema de startups.

Durante o encontro, as pessoas participantes tiveram contato com conceitos fundamentais do empreendedorismo, além de conhecerem o Spark, programa que orienta estudantes no desenvolvimento de projetos inovadores com uma jornada de aprendizado e experimentação, conectando educação, inovação e mercado. Ele combina conteúdos, desafios e mentorias para estimular habilidades essenciais no empreendedorismo. O principal intuito é demonstrar para o aluno o processo de desenvolvimento de uma startup e conectá-lo com o mercado, em suma, o estudante vivencia na prática a criação de uma startup.

De acordo com o analista de negócios do Sebrae-SP, Fernando Morais, o objetivo é despertar o potencial empreendedor nos jovens. “Empreender é para todos. Muitas vezes, o que falta não é capacidade, mas direcionamento. O Spark vem justamente para mostrar que é possível transformar uma ideia, inclusive surgida dentro da sala de aula, em um negócio real, com impacto econômico e social”, destaca.

O coordenador do curso de Engenharia Elétrica do UNIGRUPOFAEF, Luís Roberto Silva, ressalta a importância da aproximação entre empreendedorismo e mercado. “Hoje, os alunos ainda têm pouca proximidade com o ensino de empreendedorismo. Por isso, iniciativas como essa, em parceria com o Sebrae-SP, são extremamente importantes. O programa Spark permite que os estudantes interajam, compreendam melhor o mundo dos negócios e conheçam as diversas possibilidades que têm pela frente. Além disso, ainda há o incentivo da participação em premiações, o que torna tudo ainda mais atrativo. É uma iniciativa que agrega muito conhecimento e contribui significativamente para o desenvolvimento dos alunos, tanto daqueles que já participaram, quanto dos que ainda estão ingressando e se cadastrando para fazer parte do programa”.

A programação abordou ainda temas como comportamento empreendedor, inovação, desenvolvimento de startups e o funcionamento do ecossistema de inovação, reforçando a importância de habilidades como iniciativa, planejamento, persistência e capacidade de assumir riscos calculados.

Esta ação, juntamente com o Sebrae for Startups, reforça o compromisso em estimular o empreendedorismo entre universitários, preparando uma nova geração de empreendedores mais conectados com as demandas do mercado e com potencial para gerar impacto na sociedade. Além de alunos do curso de Engenharia Elétrica, também estiveram presentes estudantes de Administração, Agronomia, Biomedicina e Engenharia Civil.

(Via Sebrae SP)