Caminhada “Faça Bonito” reúne centenas de pessoas em Ribeirão Branco

A Prefeitura de Ribeirão Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a Caminhada “Faça Bonito”, mobilização voltada à conscientização e ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

O evento reuniu estudantes, profissionais da rede de proteção, autoridades municipais e moradores em um ato público de conscientização, destacando a importância da prevenção e do fortalecimento das ações de proteção à infância e à adolescência.

A iniciativa contou com o apoio do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), do Conselho Tutelar, da Secretaria Municipal de Saúde, das Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, além da participação de vereadores, do vice-prefeito Alessandro Lê, do prefeito Tuca Ribas, representantes da comunidade e do comércio local.

Segundo a organização, a ação buscou reforçar a conscientização da população e ampliar o debate sobre a importância da denúncia e da proteção de crianças e adolescentes contra qualquer forma de violência.