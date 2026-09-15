FAI 2026 é remarcada para outubro em Itapeva

A organização da FAI 2026 anunciou nesta segunda-feira (14) uma nova data para a realização do evento em Itapeva. A festa, que começaria nesta quarta-feira (16), foi transferida para outubro devido às condições provocadas pelas fortes chuvas na região.

Com o solo encharcado e trechos do recinto apresentando acúmulo de barro, a organização optou por remarcar a programação para evitar riscos ao público, às equipes e aos animais do rodeio.

A estrutura do evento já estava sendo preparada. Apesar da mudança de data, a programação de shows está mantida, informou a organização.

Os shows deverão acontecer nos dias:

7 de outubro – Pedro Paulo & Alex

8 de outubro – João Nelore & Texano

9 de outubro – Fernando & Sorocaba

10 de outubro – Traia Véia

11 de outubro – CountryBeat