A força da tradição alcança um novo patamar de excelência: Fait agora é Centro Universitário UNIGRUPOFAEF de Itapeva

Itapeva e todo o Sudoeste Paulista vivem um momento que não é apenas institucional, mas histórico e simbólico. Um daqueles que marcam não só documentos oficiais, mas a memória e o sentimento de uma comunidade inteira.

A Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT) inicia um novo ciclo. Não como um encerramento, não como uma despedida, mas como um recomeço carregado de significado. A instituição se transforma, cresce e se consolida como Centro Universitário UniGrupoFAEF de Itapeva.

Mais do que uma mudança de nome, trata-se de uma mudança de identidade, de responsabilidade e de alcance. Um reconhecimento de uma trajetória construída com trabalho, coragem e propósito.

O credenciamento foi oficializado pelo Ministério da Educação por meio da Portaria MEC nº 286, de 30 de março de 2026, publicada no Diário Oficial da União em 02 de abril de 2026. Ainda assim, como a própria instituição reforça, nenhuma portaria constrói uma história por si só. O que sustenta essa conquista são pessoas, trajetórias e anos de dedicação silenciosa.

A FAIT nasceu de uma base sólida e cresceu integrada a um projeto educacional maior, ao lado da FAEF de Garça/SP, da FAIP de Marília/SP e da EDUVALE de Jaciara/MT, formando um grupo que acredita na educação como instrumento real de transformação de vidas.

Hoje, a instituição conta com uma estrutura acadêmica robusta, composta por 17 cursos livres, 19 cursos de graduação e 13 cursos de pós-graduação lato sensu, refletindo sua capacidade de formação ampla, diversificada e conectada com as demandas contemporâneas.

Neste momento, a palavra que se destaca é “gratidão”. Gratidão aos mantenedores, em especial à Prof.ª Dayse Alonso, pela coragem de investir, pela visão estratégica e por acreditar no ensino presencial como modelo formativo legítimo. Gratidão a todos os gestores, professores, colaboradores e alunos que, ao longo dos anos, construíram essa trajetória. E, sobretudo, à comunidade de Itapeva e de toda a região, que sempre caminhou junto à instituição.

A transformação em Centro Universitário amplia, de forma concreta e imediata, o papel institucional e as possibilidades de atuação. A partir de agora, a instituição passa a ter maior autonomia acadêmica, podendo criar novos cursos superiores com mais agilidade, ampliar vagas de cursos já existentes de acordo com a demanda regional e realizar o registro de seus próprios diplomas, garantindo ainda mais eficiência, segurança e proximidade com seus egressos.

Esse novo status também representa um fortalecimento direto na formação dos alunos. O diploma passa a carregar ainda mais peso institucional e reconhecimento no mercado de trabalho, refletindo a solidez acadêmica e a credibilidade conquistada ao longo dos anos.

Mais do que uma conquista institucional, este é um avanço que pertence a toda a região. O Sudoeste Paulista passa a contar com um Centro Universitário de grande porte – com centenas de hectares de extensão, ampliando a oferta de ensino superior de qualidade, fortalecendo a empregabilidade local e permitindo que milhares de estudantes possam se formar sem a necessidade de enfrentar longos deslocamentos para outros grandes centros. Esse avanço, no entanto, não altera a essência. Ao contrário, reforça aquilo que sempre foi a base da instituição: o compromisso com a formação de profissionais qualificados, cidadãos conscientes e seres humanos preparados para a vida real.

E essa formação tem um pilar inegociável: o ensino 100% presencial. É nesse ambiente em que o conhecimento ganha profundidade, se constrói na convivência e se concretiza na prática diária.

O novo momento também se traduz em crescimento sólido. A criação de cursos como Fonoaudiologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas demonstra o olhar atento às necessidades da região e às transformações do mundo contemporâneo. Ao mesmo tempo, investimentos em infraestrutura, como o novo Centro Esportivo e a ampliação de espaços acadêmicos e laboratoriais, fortalecem a experiência educacional como um todo.

A consolidação como Centro Universitário também representa um avanço estratégico na ampliação de projetos estruturantes da instituição. Esse novo momento aproxima, de forma concreta, a implantação do curso de Medicina, trazendo consigo projetos institucionais já definidos, como a Policlínica e o Hospital Universitário, estruturas que serão implementadas conjuntamente e que ampliarão significativamente a capacidade de ensino, prática acadêmica e atendimento à população, reforçando o compromisso institucional com a formação em saúde e com o desenvolvimento regional.

Mais do que uma conquista institucional, o que se consolida é um projeto de futuro. Um projeto que nasce ainda mais forte, mais preparado e mais conectado com as pessoas. A FAIT não se encerra. Ela se transforma.

E, ao se transformar, abre um novo tempo de inovação, de excelência e de continuidade de uma história que segue sendo escrita todos os dias por todos aqueles que fazem parte dessa instituição.

“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo.” Paulo Freire

Sinceros agradecimentos,

Dr. Matheus Shimizu

Reitor do Centro Universitário UniGrupoFAEF de Itapeva