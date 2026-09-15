Fatec abre inscrições para vestibular do 1º semestre de 2027

A Centro Paula Souza abriu as inscrições para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), para o primeiro semestre de 2027. O prazo segue até 6 de novembro e a inscrição deve ser feita pela internet.

Para os moradores de Itapeva e região, uma das principais opções é a Fatec Capão Bonito, unidade mais próxima de Itapeva entre as Fatecs da região. A instituição oferece cursos superiores de tecnologia gratuitos.

Além de Capão Bonito, há unidades em outras cidades próximas e da região, como Itapetininga, Itu, São Roque, Sorocaba, Tatuí e Votorantim, além de Jundiaí e Arujá.

Entre os cursos oferecidos pelas Fatecs estão opções nas áreas de Administração, Ciência de Dados, Gestão, Logística, Marketing e engenharias, entre outras formações.

Calendário do Vestibular Fatec 2027

* Inscrições: até 6 de novembro

* Locais de prova: 9 de dezembro, a partir das 15h

* Prova: 13 de dezembro, às 13h, com duração de cinco horas

* Gabarito oficial: 16 de dezembro, a partir das 15h

* Lista de classificação e 1ª chamada: 18 de janeiro de 2027, a partir das 15h

* Matrícula da 1ª chamada: de 19 a 21 de janeiro de 2027, de forma remota, com envio dos documentos

A solicitação de isenção da taxa de inscrição terminou em 11 de setembro. O resultado será divulgado em 28 de setembro, a partir das 15h.