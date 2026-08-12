4ª Feijuca Solidária começa mais cedo e entra na reta final de ingressos

A Santa Casa de Misericórdia de Itapeva realiza, no próximo sábado (15), a 4ª edição da Feijuca Solidária. Neste ano, o evento terá início mais cedo, a partir das 12h, no Espaço de Eventos Manacá, em Itapeva.

A programação reúne feijoada, música e confraternização em uma tarde voltada à solidariedade. A renda arrecadada será destinada às ações da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva.

Outra novidade desta edição é a oferta de transporte gratuito para o público. A van terá como ponto de encontro a Praça do AME Itapeva. Para a ida ao evento, os embarques serão realizados a partir das 12h. Já os retornos estão programados para 18h30, 19h30 e 20h30.

Caso algum dos horários de retorno ultrapasse o limite de 15 passageiros, a organização informa que a van retornará para buscar as pessoas que permanecerem no local.

Para utilizar o transporte, será necessário apresentar o convite da festa no momento do embarque.

Últimos ingressos

A organização alerta que restam poucos ingressos disponíveis e que a venda está na reta final. Quem ainda pretende participar da 4ª Feijuca Solidária deve se antecipar para garantir a entrada.

A festa acontece no dia 15 de agosto, a partir das 12h, no Espaço de Eventos Manacá, em Itapeva.