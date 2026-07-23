Feijuca Solidária chega à 4ª edição para arrecadar recursos para a maternidade da Santa Casa de Itapeva

A Santa Casa de Misericórdia de Itapeva realiza, no dia 15 de agosto, a 4ª edição da Feijuca Solidária, evento beneficente que tem como objetivo arrecadar recursos para a compra de novos berços destinados à maternidade da instituição.

O evento será realizado no Espaço de Eventos Manacá, a partir das 13h, reunindo gastronomia, música e ações voltadas à mobilização da comunidade em apoio ao hospital. Segundo a Santa Casa, toda a renda obtida será destinada à aquisição dos equipamentos para a maternidade.

De acordo com a instituição, a iniciativa busca contribuir para a melhoria da estrutura de atendimento às mães e aos recém-nascidos atendidos no hospital. A Feijuca Solidária é promovida anualmente e faz parte das ações beneficentes desenvolvidas pela Santa Casa para apoiar investimentos na assistência hospitalar.

Os convites podem ser adquiridos diretamente na Santa Casa de Itapeva, localizada na Rua Mário Prandini, 849, com entrada pela Portaria 4, no primeiro andar. Informações e vendas também podem ser obtidas pelo telefone (15) 99156-2279.

Serviço

Evento: 4ª Feijuca Solidária

Data: 15 de agosto de 2026

Horário: A partir das 13h

Local: Espaço de Eventos Manacá – Itapeva

Objetivo: Arrecadar recursos para a compra de novos berços para a maternidade da Santa Casa

Informações: (15) 99156-2279

A Santa Casa de Misericórdia de Itapeva é uma instituição filantrópica que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e é referência em serviços de média e alta complexidade para municípios do sudoeste paulista.